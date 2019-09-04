Time[0] на первом тике иногда глючит. - страница 2
если rates_total-prev_calculated>1 то это значит что произошло обновление истории, добавилось много новых баров, это значит что нужно пересчитать всё заново (все бары).
И эти новые бары могут появится где угодно, не обязательно в конце истории и последовательно.
давно собирался свой шаблон для индикаторов онлайн проверить, написал такой код:
то, что мой шаблон корректно работает при переключении ТФ, при смене счета, при смене торгового инструмента я давно знаю
попробовал отключить сетевую карту в Виндовс, индикатор предварительно бросил на график ТФ М1, включил сетевую карту через минут 5, в логе получил как и при первом вызове индикатора rates_total - 1 , т.е. терминал сбрасывает prev_calculated в ноль и при обрыве связи
а при прокрутке чарта назад, когда подгружаются новые бары?
или только идет подгрузка баров (построение истории)
а если есть "дыры" в истории, и они подгружаются
вариантов может быть много, я не надеюсь что бары появляются только в конце и только последовательно
в MQL4 нет такой подгрузки - я проверял на евро на М1 пишет limit = 7331680 , что и есть максимально доступная история по евро если установлено большое число в окне настроек, в МТ5 там есть подгрузка
ЗЫ: возможно нужно тесты сделать если ТФ не синхронизирован и дыры в истории и будет подгрузка при прокрутке колесиком - позже проверю, не охота сейчас историю удалять в терминале
в MQL4 нет такой подгрузки - я проверял на евро на М1 пишет limit = 7331680
как это нет?и дырки явно видны если не запускать терминал 1-2 месяца
открываем М1 на неиспользуемом символе и нажимаем "Home"
вот, кстати, клиент жаловался, что индикатор неправильно рисует - какие-то прямоугольники
(это уже я написал коммент)
Д1 загрузился, а Н1 - нет.
проверю сегодня на ноуте, он как раз неделю не включался, но в принципе как говорят береженого....
нужно добавить в мой шаблон примерно так:
if(limit>1) limit = rates_total - 1;
подумаю еще над этим
вот такой шаблон индикатора будет корректно работать и при переключении ТФ и при подгрузке истории и...:
вот такой шаблон индикатора будет корректно работать и при переключении ТФ и при подгрузке истории и...:
Спасибо, протестирую!
В OnCalculate история подгружается за несколько подходов. Первый вопрос, можно ли как то узнать что вся история наконец-то загрузилось?
Второй вопрос, видно что иногда prev_calculated становится 0, это означает что история будет продолжать подгружаться?