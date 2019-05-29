Были хвосты и не стало хвостов! Чудеса.
Вот это да! Сейчас все начнут спрашивать, что за ДЦ? и повалят туда.
Чтобы их повыносило как того(их)?
Ответ на мой вопрос консультанту.
Мой резонный вопрос.
Ответ
котировки рыночные, мы по ним исполняли, сделки оставили но из истории затрем...)) чудесаааа. Дц случайно не на аль.... начинается?
Сам некоторое время пребывал в случайнои растерянности)
У меня, давно, один ДЦ под названием И...аФорекс самостоятельно без уведомления меня сменил пароль от кабинета.
В итоге я ничего не мог сделать, так и оставили себе несчастные 10$ которые были на центовом счете))
Ну и фиг с этими недобросовестными ДЦ. Закон сохранения энергии ещё никто не отменял, всё их зло им же и вернётся.
Вашему вниманию два скрина.
Первый от 27 мая с.г. Второй на следующий день.
Ваше мнение. :)
