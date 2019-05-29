Были хвосты и не стало хвостов! Чудеса.

Вашему вниманию два скрина.

Первый от 27 мая с.г. Второй на следующий день.

Ваше мнение. :)

Ответ на мой вопрос консультанту.

Мой резонный вопрос.

Ответ 


 
Вот это да! Сейчас все начнут спрашивать, что за ДЦ? и повалят туда.
 
Чтобы их повыносило как того(их)? 

 
котировки рыночные, мы по ним исполняли, сделки оставили но из истории затрем...)) чудесаааа. Дц случайно не на аль.... начинается?

 
Сам некоторое время пребывал в случайнои растерянности) 

 
Да уже выросли, наверное, типичный форекс)
рыдаю
 

У меня, давно, один ДЦ под названием И...аФорекс самостоятельно без уведомления  меня сменил пароль от кабинета.

В итоге я ничего не мог сделать, так и оставили себе несчастные 10$ которые были на центовом счете))

Ну и фиг с этими недобросовестными ДЦ.  Закон сохранения энергии ещё никто не отменял, всё их зло им же и вернётся.

 
Хорошая попытка, инста. Но нет
 
Для любого ДЦ это абсолютно нормальное явление.
Могут и вашу сделку на таком хвосте задним числом признать недействительной. Где-то это даже в правилах записано.
