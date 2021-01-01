Ошибка "there are no trading operations" при выгрузке продукта на маркет
первая ошибка, неправильный объем, сделайте нормализацию, проверку на минимальное и максимальное значение
второе сообщение, лог файл больше двух гигабайт, возможно лог забивается сообщения об ошибке или комментариями советника
проверьте код на лишние принты
Для Маркета необходимо использовать только свои коды, в которых известно как работает каждая строчка - нельзя вот просто брать чужое и пытаться продавать.
Кстати отсюда и Ваше непонимание, что означают ошибки при валидации.
Рано, очень рано Вам в Маркет.
А в кодобазе можно?
А в кодобазе можно?
Мы не знаем как он работает, знаем только что работает и этого достаточно, так что не обязательно изучать каждую строчку чужого кода.
И снова no trading operations. Не понятная ситуация не знаю как ее победить. В советнике стоит проверка на доступность средств. Если средств не хватает советник принтует в журнал сообщение о нехватке средств. Автовалидатор при тестировании выдает ошибку no trading operations. Убрал проверку на доступность средств, автовалидатор выдает ошибку not enough money.
Советник опубликован уже давно сейчас возникла необходимость (по просьбе покупателя) добавить еще дополнительный функционал, который практически не меняет логику работы советника. Последний раз советник обновлялся в июле 2018 года такой проблемы не было.
Может кто то что нибудь посоветует как быть?
В описании к советнику сделал даже видео, как её установить, чтобы всё работало.
Предполагаю, что валидацию не могу пройти из-за этого.
Думаете, из-за того, что Вы сделали видео, советник не проходит валидацию?
Открытие ордеров без всяких условий по текущему символу минимально возможным лотом так же ошибка "no trading operations". Весь мозг уже себе сломал.
Добрый день!
Публикую первый продукт на Маркете (эксперт для mt5). При автоматической валидации показывает такую ошибку:
Для работы эксперта необходима вот эта библиотека: https://www.mql5.com/ru/code/16006
Предполагаю, что валидацию не могу пройти из-за этого.
Можете подсказать из-за чего это может быть и какие есть способы решения (пройти валидацию и выгрузить продукт)?
Дополнение: уменьшив начальный объём лота получил вот такую ошибку:
Подскажите, как её исправить?
Спасибо!