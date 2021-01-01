Ошибка "there are no trading operations" при выгрузке продукта на маркет

Добрый день!

Публикую первый продукт на Маркете (эксперт для mt5). При автоматической валидации показывает такую ошибку:

test on EURUSD,H1 (hedging)
 not synchronized with trade server
 2017.04.03 00:00:00   failed instant sell 0.15 EURUSD at 1.06591 sl: 1.07091 tp: 1.06091 [Invalid volume]
there are no trading operations

Для работы эксперта необходима вот эта библиотека: https://www.mql5.com/ru/code/16006

В описании к советнику сделал даже видео, как её установить, чтобы всё работало.

Предполагаю, что валидацию не могу пройти из-за этого.

Можете подсказать из-за чего это может быть и какие есть способы решения (пройти валидацию и выгрузить продукт)?


Дополнение: уменьшив начальный объём лота получил вот такую ошибку:

test on EURUSD,H1 (hedging)
strategy tester report 36 total trades
test on XAUUSD,D1 (hedging)
log files size exceeded 2051 MB, test terminated


Подскажите, как её исправить?

первая ошибка, неправильный объем, сделайте нормализацию, проверку на минимальное и максимальное значение

второе сообщение, лог файл больше двух гигабайт, возможно лог забивается сообщения об ошибке или комментариями советника

Alexander Bekin:


Для Маркета необходимо использовать только свои коды, в которых известно как работает каждая строчка - нельзя вот просто брать чужое и пытаться продавать.

Кстати отсюда и Ваше непонимание, что означают ошибки при валидации.


Vladimir Karputov:

Для Маркета необходимо использовать только свои коды, в которых известно как работает каждая строчка - нельзя вот просто брать чужое и пытаться продавать.

Кстати отсюда и Ваше непонимание, что означают ошибки при валидации.


Рано, очень рано Вам в Маркет.

Vitaly Muzichenko:

А в кодобазе можно?


Vladimir Karputov:

Когда понимаешь как работает любой используемый включаемый файл стандартной библиотеки - то почему бы и нет?

И снова no trading operations. Не понятная ситуация не знаю как ее победить. В советнике стоит проверка на доступность средств. Если средств не хватает советник принтует в журнал сообщение о нехватке средств. Автовалидатор при тестировании выдает ошибку no trading operations. Убрал проверку на доступность средств, автовалидатор выдает ошибку  not enough money

Советник опубликован уже давно сейчас возникла необходимость (по просьбе покупателя) добавить еще дополнительный функционал, который практически не меняет логику работы советника. Последний раз советник обновлялся в июле 2018 года такой проблемы не было. 

Alexander Bekin:


В описании к советнику сделал даже видео, как её установить, чтобы всё работало.

Предполагаю, что валидацию не могу пройти из-за этого.


Vitalii Ananev:

И снова no trading operations. Не понятная ситуация не знаю как ее победить. В советнике стоит проверка на доступность средств. Если средств не хватает советник принтует в журнал сообщение о нехватке средств. Автовалидатор при тестировании выдает ошибку no trading operations. Убрал проверку на доступность средств, автовалидатор выдает ошибку  not enough money

Советник опубликован уже давно сейчас возникла необходимость (по просьбе покупателя) добавить еще дополнительный функционал, который практически не меняет логику работы советника. Последний раз советник обновлялся в июле 2018 года такой проблемы не было. 

Открытие ордеров без всяких условий по текущему символу минимально возможным лотом так же ошибка "no trading operations". Весь мозг уже себе сломал.

 
Недавно столкнулся с такой же проблемой! Чтоб не забивать лог файл сообщением о нехватке денег сократил запись до 1 сообщения. В итоге появилась ошибка no trading operation. Тоже ломал голову! Снял запрет на записи в лог файл - прошёл валидацию! Когда еще были "живые" проверяльщики один написал мне, что при любой ситуации, когда советник прекращает работать, он должен сделать запись в лог файл. Видимо валидатор отслеживает записи в принте?  И видимо записей должно быть много чтобы он их увидел. Проверь все свои функции, которые отключают на время работу советника (недостаточно денег, не тот размер лот и т.д.) и проверь есть ли там принт.
