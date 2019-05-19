Интересная идея для синтетический Матингейл ( Synthetic Martingale) - страница 2
Да фигня это всё, никакой хитрый мм не будут работать, нет закономерностей - нет результата. Мартингейл, конечно, - рабочай стратегия, но необходимый депозит такой, что много проще в банк баблишко отправить.
Я и сам пытался натянуть какой-нибудь хитрый ММ на СБ, простейший код для теста
Вкрутить мм на свой вкус, на выходе график вроде такого:
Рекомендую для экономии времени и денег.
люди не нашли ничто особено но получилась картинка из ето
А вот классический мартин
Этот и выше какие-то очень тупые механические мартины. Я сейчас дорабатываю более интеллектуальный. Если цена прорвала некоторый диапазон, вычисляется примерная точка, до которой она будет расти/падать и выставляется сетка позиций с тем расчетом, чтобы по достижении этой точки можно было закрыть убыточные ордера встречными с плюсом или хотя бы в ноль. Если получится, буду в шоколаде )
мой мартингейл дает убыток только когда закроется последний уровень. а первая позиция не имеет стоп потому что не большая, числа очень интересные