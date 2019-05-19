Интересная идея для синтетический Матингейл ( Synthetic Martingale)
мой мартингейл дает убыток только когда закроется последний уровень. а первая позиция не имеет стоп потому что не большая, числа очень интересные
Dorios Feller:Круто!
Dorios Feller:
А можно расписать текстом, по рисунку не очень понятно.
Согласен, распишите поподробнее пожалуйста, буду очень благодарен)))
Недостаток моей стратегии является умножене убытки от спреда в разы, но только слова не достигают и для ето публиковаю схема работы.Рекомендую бойльшой шаг не меньше чем одна фигура 100 пипс
Все эти мартингейл-вариации - ничего не меняют. Если ТС рабочая - то она и без мартингейла вполне себе приносит прибыль. А если нерабочая - то мартингейл ее не спасет, какой бы он ни был "усовершенствованный".
Я сделал концептуальный фиксаж
Dorios Feller:
Я сделал концептуальный фиксаж
Результаты тестирования хотя бы за 1.5 года можете выложить?
Красиво! Как новогодняя елка, только сбоку))
Интересной она станет, когда лям покажешь на ней сделанный. :D А пока - это очередной, бесперспективный мусор местного разлива .
