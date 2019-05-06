Как поменять местами выделенные ячейки в EXEL ?

Новый комментарий
 

Привет всем!

Примерно, расписал как я вижу решение, в файле .

В этом блоке нужно сделать операцию, которая меняет красные блоки с синими. То есть, по очереди менять красный с синий так чтобы последний красный блок(сверху вниз) менялся с первым синим ( цифрами пронумеровал как должны меняться местами: 1 с 1, 2 с 2. Если два красных идут подряд то их номер увеличивается, если красный после синего остаётся таким же как и номер у синего, если два синих идут подряд то номер уменьшается) и так повторялся до тех пор пока все красные блоки не поменяются местами с синими . все остальные ячейки должны оставаться на своих местах

В файле все показал.

Дело в том что <div> нужно закрывать </div>. После того как сгенерировал html код, я их перевернул, и </div> уровни оказались сверху. Теперь их нужно поставить на место, так что бы уровни вложенности сохранились.


синий - ячейка с <div>, но без </div> 
красный - ячейка с </div>


Если что, то будет не понятно - спрашивайте.

***

 
lsalex144:


Если честно, то ничего не понятно :)

Вы точно форумом не ошиблись? Может Вам на форум Office нужно?

 
Нужно смотреть с файлом ексель который прикрепил. Без него нечего не понятно. 

Думаю нужен exel форум  , просто данные это код HTML.
Я не знаю других альтернатив, где можно решить мою задачу , если вы знаете напишите пожалуйста. 

моя задача : Дело в том что <div> нужно закрывать </div>. После того как сгенерировал html код, я их перевернул, и </div> уровни оказались сверху. Теперь их нужно поставить на место, так что бы уровни вложенности сохранились. Нужно смотреть с прикрепленным файлом. 
 
lsalex144:
Нужно смотреть с файлом ексель который прикрепил. Без него нечего не понятно. 

Думаю нужен exel форум  , просто данные это код HTML.
Я не знаю других альтернатив, где можно решить мою задачу , если вы знаете напишите пожалуйста. 

моя задача : Дело в том что <div> нужно закрывать </div>. После того как сгенерировал html код, я их перевернул, и </div> уровни оказались сверху. Теперь их нужно поставить на место, так что бы уровни вложенности сохранились. Нужно смотреть с прикрепленным файлом. 

Прикрепите свой файл правильным способом: при написании сообщения слева внизу есть кнопка: Прикрепить файл

 
Извините, что не прикрепил, а дал ссылку
Файлы:
2qn29jc7_abzk1wd.zip  12 kb
 

<div> нужно закрывать </div>. После того как сгенерировал html код, я его перевернул, и </div> уровни которые должны закрывать - оказались в начале кода. Теперь их нужно поставить на место, так что бы уровни вложенности сохранились.

То есть  есть ячейка с <div *>, к ней по уровню вложенности нужно найти ячейку </div>  и поменять их местами .

 

И что, предлагается открыть левый, потенциально зараженный файл? И спрашивать потом, что не понятно? Абсолютно не понятен весь этот поток сознания, даже и спрашивать не надо

 
ctrl+c и ctrl+v 
 
Andrei Novichkov:

И что, предлагается открыть левый, потенциально зараженный файл? И спрашивать потом, что не понятно? Абсолютно не понятен весь этот поток сознания, даже и спрашивать не надо

К сожалению сюда нельзя прикрепить файл exel. 

ССЫЛКА НА ГУГЛ ДИСК (сторонняя ссылка удалена)

Без файла нечего не поймете. 

 
Dmitry Fedoseev:
ctrl+c и ctrl+v 

Дело в том что это может быть файл более 1000 строк и менять вручную просто нереально: можно запутаться, очень долго. 

 
lsalex144:

Дело в том что это может быть файл более 1000 строк и менять вручную просто нереально: можно запутаться, очень долго. 

Макрос написать. По заданным колонкам пройтись - по всем не пустым ячейкам. Можно содержимое ячейки смотреть, можно цвет, а когда надо - менять содержимое ячеек местами.

12
Новый комментарий