Как поменять местами выделенные ячейки в EXEL ?
Если честно, то ничего не понятно :)
Вы точно форумом не ошиблись? Может Вам на форум Office нужно?
Думаю нужен exel форум , просто данные это код HTML.
Я не знаю других альтернатив, где можно решить мою задачу , если вы знаете напишите пожалуйста.
моя задача : Дело в том что <div> нужно закрывать </div>. После того как сгенерировал html код, я их перевернул, и </div> уровни оказались сверху. Теперь их нужно поставить на место, так что бы уровни вложенности сохранились. Нужно смотреть с прикрепленным файлом.
Нужно смотреть с файлом ексель который прикрепил. Без него нечего не понятно.
Прикрепите свой файл правильным способом: при написании сообщения слева внизу есть кнопка:
<div> нужно закрывать </div>. После того как сгенерировал html код, я его перевернул, и </div> уровни которые должны закрывать - оказались в начале кода. Теперь их нужно поставить на место, так что бы уровни вложенности сохранились.
То есть есть ячейка с <div *>, к ней по уровню вложенности нужно найти ячейку </div> и поменять их местами .
И что, предлагается открыть левый, потенциально зараженный файл? И спрашивать потом, что не понятно? Абсолютно не понятен весь этот поток сознания, даже и спрашивать не надо
К сожалению сюда нельзя прикрепить файл exel.
ССЫЛКА НА ГУГЛ ДИСК (сторонняя ссылка удалена)
Без файла нечего не поймете.
ctrl+c и ctrl+v
Дело в том что это может быть файл более 1000 строк и менять вручную просто нереально: можно запутаться, очень долго.
Макрос написать. По заданным колонкам пройтись - по всем не пустым ячейкам. Можно содержимое ячейки смотреть, можно цвет, а когда надо - менять содержимое ячеек местами.
Привет всем!
Примерно, расписал как я вижу решение, в файле .
В этом блоке нужно сделать операцию, которая меняет красные блоки с синими. То есть, по очереди менять красный с синий так чтобы последний красный блок(сверху вниз) менялся с первым синим ( цифрами пронумеровал как должны меняться местами: 1 с 1, 2 с 2. Если два красных идут подряд то их номер увеличивается, если красный после синего остаётся таким же как и номер у синего, если два синих идут подряд то номер уменьшается) и так повторялся до тех пор пока все красные блоки не поменяются местами с синими . все остальные ячейки должны оставаться на своих местах
В файле все показал.
Дело в том что <div> нужно закрывать </div>. После того как сгенерировал html код, я их перевернул, и </div> уровни оказались сверху. Теперь их нужно поставить на место, так что бы уровни вложенности сохранились.
синий - ячейка с <div>, но без </div>
красный - ячейка с </div>
Если что, то будет не понятно - спрашивайте.
