Вопрос для веселых и находчивых... - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты попробуй в Сип запихнуть 100 млрд.))) Не смеши.
Ага, за одно нажатие кнопки бай в метатрейдере, в году так 1985. Мож посчитаете, за какое время 100млрд безпалевно запихнуть в SP, ну так 2 раза в неделю?;) Ориентир, как там было в 80-90хз, так что за 10лет 2-а раза в неделю оно наверно запросто не заметно размещается:
Первые на вскидку:
Трейдинг может приносить стабильный доход, как и любые другие виды бизнеса. Это утверждение часто поддается сомнению, а многие скептически относятся к бирже. Развеять сомнения и скепсис можно только услышав истории успешных трейдеров Форекс. Мы расскажем о 5 известных людях, сделавших целые состояния на трейдинге:
Они прославили свои имена и завоевали отличную репутацию во всем мире.
Перед Вами стоит задача - стать Трейдером... ( Трейдером с большой буквы ), т.е не просто нажимать на клавиши "Купить " или "Продать", но давить на них с УМОМ, т.е. понимать, для чего необходим на них давить именно в этот момент , а не в другой...
Ваши действия для решения данной задачи... Причем , время ограничено..., так как через 50 лет давить на клавиши уже не получится...
Если еще проще, то как попасть в 5% Успешных Трейдеров?
ну я после слива ищу другую стратегию
и думаю в эти 5% не так уж легко попасть - и даже не реально
Нет, этот ответ не верный, так как выходит за рамки условия задачи - попасть в 5% не торгуя - не получится...
Ну почему безубыточная торговля, то-же успешная. Главное все равно окажешься в прибыли. Будет сэкономленное время от торговли для более интересных дел. Но нам этого не светит, т.к. уже втянуты в это болото
Перед Вами стоит задача - стать Трейдером... ( Трейдером с большой буквы ), т.е не просто нажимать на клавиши "Купить " или "Продать", но давить на них с УМОМ, т.е. понимать, для чего необходим на них давить именно в этот момент , а не в другой...
Ваши действия для решения данной задачи... Причем , время ограничено..., так как через 50 лет давить на клавиши уже не получится...
Если еще проще, то как попасть в 5% Успешных Трейдеров?
Берешь конкретный вид рынка, изучаешь его лет пять, как в универа, в процессе учебы осваиваешь ТА, ФА, Метатрейдер 4/5, mql4/5, создаешь свою ТС, возможно несколько и оказываешься в числе 5% закончивших универ и работающих по профессии
да и нет таких людей, которые изучают трейдинг вместо универа.
все после универа.
кроме 5 лет, потерянных на универ, будет еще 5 лет, потерянных на трейдинг.
для того что бы попасть в 5% - нужна стая волков. одинокий волк - что бы не нажал - проиграет
Сомнительные аргументы... Даже если это инвестфирма, то рулит там кто-то один, а все остальные - просто на подхвате...
Первые на вскидку:
Трейдинг может приносить стабильный доход, как и любые другие виды бизнеса. Это утверждение часто поддается сомнению, а многие скептически относятся к бирже. Развеять сомнения и скепсис можно только услышав истории успешных трейдеров Форекс. Мы расскажем о 5 известных людях, сделавших целые состояния на трейдинге:
Они прославили свои имена и завоевали отличную репутацию во всем мире.
Вот только истории успеха у них довольно различны. И почему-то никому повторить их не удавалось.
Разгадка в том, что в современном мире (и уж в трейдинге - тем более) успех - это случайное везение. Не имеет значение, что ты умеешь-знаешь-делаешь. Сколько бы ты ни старался, сколько бы ни работал, сколько бы ни напрягался - ты не будешь ниществовать, но не более. А чтобы стать обеспеченным - обязательно надо "оказаться в нужное время в нужном месте", "попасть в струю", так сказать. И эта "струя" - тебя без всяких проблем вынесет "на вершину". Безусловно, под лежачий камень вода не течет. Но и рассчитывать на то, что "я буду работать, и разбогатею" - по меньшей мере, наивно.