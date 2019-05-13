Вопрос для веселых и находчивых... - страница 4

Maxim Romanov:
Я не понимаю, вы хотите поделиться идеей как зарабатывать или заработать, продавая эту идею?
Вы очень не внимательны! Но только для Вас я повторю содержание темы: "Перед Вами стоит задача - стать Трейдером..."
 
Denis Nikolaev:
Берешь конкретный вид рынка, изучаешь его лет пять, как в универа, в процессе учебы осваиваешь ТА, ФА, Метатрейдер 4/5, mql4/5, создаешь свою ТС, возможно несколько и оказываешься в числе 5% закончивших универ и работающих по профессии
+
 
Serqey Nikitin:
Ну что за демагогия?

Когда уже скажете, что в универе должны быть хорошие преподаватели? )))

 
Boris Gulikov:


Так это же аксиома!  Нюанс в том, что чтобы появились "хорошие преподаватели", нужна куча хороших учеников, из которых и вырастают хорошие преподаватели...

 
Serqey Nikitin:

Согласен.

Думаю, что из хороших учеников вырастают либо хорошие трейдеры, либо хорошие преподаватели.

К сожалению не бывает хороших трейдеров и хороших преподавателей одновременно. Два в одном, так сказать.

[Удален]  
Boris Gulikov:

А есть пример успешного трейдера из жизни (исключая детей магнатов), тот, кто с нуля начал?
 
Vladimir Baskakov:
Баффет, но его почему-то не видно на форуме, а видно только С.Никитина. 

Видимо Баффет ещё не дорос до Никитина, чтоб создавать темы об успешном трейдинге и обучении.

 
Vladimir Baskakov:
Есть конечно. Если считать успешными людей, которые через 5-10 лет после первого слива не бросили трейдинг на Форекс и зарабатывают уже несколько лет ежемесячно в несколько раз больше среднестатистического россиянина.

Таких я знаю несколько человек.

Один из них присутствует на этом сайте. У него здесь и советники в продаже и сигналы есть. На

форуме вряд ли он появляется.
 
Vitaly Muzichenko:


Скорее всего Баффет не хочет вникать в плоский юмор Виталика...

 
Vitaly Muzichenko:

Всего навсего, надо зарубиться в ежегодном конкурсе, минимальное депо кажется 5k$, сделать результат как у Лари и от учеников отбоя не будет.

