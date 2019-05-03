О взаимовлиянии цены и некоторых, широко используемых, индикаторов. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лично я - пока только одну закономерность на форексе знаю (хотя не я нашел) - это выход из флета - импульс - движение в обратку - работает в 10 случаях из 10 на любом фрейме.
Пробой канала и возврат в него работает 10 из 10??
Вы не внимательны - не стоит смотреть только на картинки - в описании сказано "ВЫХОД ИЗ ФЛЕТА"
Флет можно рассматривать как горизонтальный канал.
Флет можно рассматривать как горизонтальный канал.
Вы не внимательны - не стоит смотреть только на картинки - в описании сказано "ВЫХОД ИЗ ФЛЕТА"
Выход из флэта или пробой канала приводит к успеху 10 из 10?
Верно хотя флет есть и нисходящий и восходящий (я это называю получим флетом)))) - и на нем тоже можно зарабатывать - хотя это не моя тема - над этим только работаю.
Если канал наклонный, то это уже не чистый флет, а флет+тренд.
Если канал наклонный, то это уже не чистый флет, а флет+тренд.
Выход из флэта или пробой канала приводит к успеху 10 из 10?
У вас есть контраргументы - или только вопросы? еще раз повторяю - ВЫХОД из флета - ИМПУЛЬС - движение в обратку.
Alexander Fedosov:
Вопрос не в заработке. Если имеем некоторый диапазон, в котором происходит разворот цены и если значение средней допустим с периодом 100 также находится в этом диапазоне, то вероятность разворота цены вблизи от средней будет выше, чем вблизи какого то другого значения цены этого диапазона. Мне так кажется, хотя и не мешало бы проверить это математикам.