maksman78:

Лично я - пока только одну закономерность на форексе знаю (хотя не я нашел) - это выход из флета - импульс - движение в обратку - работает в 10 случаях из 10 на любом фрейме.


Пробой канала и возврат в него работает 10 из 10?? 
 
Alexander Fedosov:
Пробой канала и возврат в него работает 10 из 10?? 
Вы не внимательны - не стоит смотреть только на картинки - в описании сказано "ВЫХОД ИЗ ФЛЕТА"
 
maksman78:
Вы не внимательны - не стоит смотреть только на картинки - в описании сказано "ВЫХОД ИЗ ФЛЕТА"

Флет можно рассматривать как горизонтальный канал.

 
khorosh:

Флет можно рассматривать как горизонтальный канал.

Верно хотя флет есть и нисходящий и восходящий (я это называю получим флетом)))) - и на нем тоже можно зарабатывать - хотя это не моя тема - над этим только работаю.
 
maksman78:
Вы не внимательны - не стоит смотреть только на картинки - в описании сказано "ВЫХОД ИЗ ФЛЕТА"

Выход из флэта или пробой канала приводит к успеху 10 из 10? 

 
maksman78:
Верно хотя флет есть и нисходящий и восходящий (я это называю получим флетом)))) - и на нем тоже можно зарабатывать - хотя это не моя тема - над этим только работаю.

Если канал наклонный, то это уже не чистый флет, а флет+тренд.

 
khorosh:

Если канал наклонный, то это уже не чистый флет, а флет+тренд.

Мда - как бы так - но есть тренд -ТРЕНД - с коррекциями и дальнейшим движением - а есть не пойми что)))) флет-тренд как вы сказали.
 
Следите за фунтом сейчас? - вот это моя тема!!!
 

Выход из флэта или пробой канала приводит к успеху 10 из 10? 

У вас есть контраргументы - или только вопросы? еще раз повторяю - ВЫХОД из флета - ИМПУЛЬС - движение в обратку.


Alexander Fedosov:


 
khorosh:

Вопрос не в заработке. Если имеем некоторый диапазон, в котором происходит разворот цены и если значение средней допустим с периодом 100 также находится в этом диапазоне, то вероятность разворота цены вблизи от средней будет выше, чем вблизи какого то другого значения цены этого диапазона. Мне так кажется, хотя и не мешало бы проверить это математикам.

Да, в том все и дело, что диапазон в котором будет происходить максимальное колличество разворотов, он плавающий. Нельзя задать фиксированный диапазон и утверждать, что в окресностях 50п от средней, цена развернется больше 50% случаев. Это правило будет нарушено, а как без задания диапазона говорить о вероятности разворота? Но идея не так проста и интересна, если ее развивать.
То есть мы можем собрать статистику о том в каком диапазоне от средней цена разворачивается с вероятностью более 50%. Но эта статистика это тоже будет средняя вероятность разворота.... и вот возникнет опять такой же вопрос, а можем ли мы доверять этой средней? И что такое среднее с фундаментальной точки зрения на рынке?
