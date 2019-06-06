Коэффициент валюты маржи
Коэффициент валюты маржи — радиус изменения курса валюты, в которой номинирован фьючерсный контракт, к Российскому рублю. Используется при расчете гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам (Exchange FORTS Futures), торгуемым на Московской бирже (документ на сайте биржи - принципы расчета вариационной маржи и гарантийного обеспечения с использованием текущего курса доллара).
Значение транслируются Московской Биржей, в разделе Информация об инструменте такого свойства нет, используйте для расчетов 2 представленных
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок.
double
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
Поддерживающая маржа по инструменту. В случае если задана – указывает размер маржи в маржинальной валюте инструмента, удерживаемой с одного лота. Используется при проверке средств клиента при изменении состояния счета клиента. Если поддерживающая маржа равна 0, то используется начальная маржа.
double
SYMBOL_MARGIN_INITIAL возвращает 0. Как получить эти "1" для рыночных ордеров Buy и Sell?
Подскажите, пожалуйста, как в MT5 получить программно значение коэффициента валюты маржи из спецификации символа. Не могу найти в документации(
Спасибо