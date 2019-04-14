Почему мой счет отсутствует в разделе "Публичные"?

Подскажите, пожалуйста, почему мой счет https://www.mql5.com/ru/signals/XXXXXX отсутствует в разделе "Публичные"?
 

Из-за этого:


 
Из-за этого:


так что нужно, что бы было больше сделок? Что бы была больше активность?

 
так что нужно, что бы было больше сделок? Что бы была больше активность?

Нашёл пару недавних веток с похожими вопросами и ответами от модераторов и админов:

https://www.mql5.com/ru/forum/309082

https://www.mql5.com/ru/forum/293680

Если кратко, то чем больше таких сообщений, тем вероятнее, что сигнал надолго вылетит из рейтинга.

 
Сперва причитать правила ресурса (внизу) и, во избежание бана, не давать ссылки на платные продукты. Вашу ссылку я затёр.

