Почему мой счет отсутствует в разделе "Публичные"?
Подскажите, пожалуйста, почему мой счет https://www.mql5.com/ru/signals/XXXXXX отсутствует в разделе "Публичные"?
Из-за этого:
Sergey Basov:
Из-за этого:
так что нужно, что бы было больше сделок? Что бы была больше активность?
Yuriy Kishman:
так что нужно, что бы было больше сделок? Что бы была больше активность?
Нашёл пару недавних веток с похожими вопросами и ответами от модераторов и админов:
https://www.mql5.com/ru/forum/309082
https://www.mql5.com/ru/forum/293680
Если кратко, то чем больше таких сообщений, тем вероятнее, что сигнал надолго вылетит из рейтинга.
Yuriy Kishman:
так что нужно, ...
Сперва причитать правила ресурса (внизу) и, во избежание бана, не давать ссылки на платные продукты. Вашу ссылку я затёр.
Условия использования MQL5.COM
- www.mql5.com
Внимательно прочтите данные Условия использования сайта www.mql5.com. В рамках данных Условий используются слова и выражения, определенные в разделе 1 настоящих Условий. 1. Термины и определения 1.1. В рамках данных Условий следующие слова и выражения будут иметь следующее значение: MQL5 Ltd означает компанию MQL5 Ltd, являющейся владельцем и...
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь