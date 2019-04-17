Трейдерам Казахстана - страница 2
бро, хотя бы в общих чертах сформулируй о чем речь.
ну чего наехали на парня, ну бухнуть ему хочется с братьями по интересам ))
Отработка лотов
Сами не успеваете открывать позиции с большим лотом?
Может как раз наоборот.
Может схема следующая:
1) Взять кредит;
2) Открыть большим объемом сделку-две;
3) Отрабатывать лоты на стройке.
Как-никак, вместе с поручителем отрабатывать кредиты веселее))
Да и ладно с ними - Алексей - глянь тут...
https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page4#comment_11347845
Казахстанские трейдеры ищут инвесторов из Эстонии :-) Возможны варианты, главное чтобы далеко
Как-то так...
Ага - Казахи - куратов? :-)
Заметьте "К" - большая
Главное что второй К нет