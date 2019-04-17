Трейдерам Казахстана - страница 2

Alexey Chernyuk:

бро, хотя бы в общих чертах сформулируй о чем речь.

Отработка лотов 
 
ну чего наехали на парня, ну бухнуть ему хочется с братьями по интересам ))

 
Ну ну))
 
yergeshnurbek:
Отработка лотов 

Сами не успеваете открывать позиции с большим лотом?

 
Может как раз наоборот.

Может схема следующая:

1) Взять кредит;

2) Открыть большим объемом сделку-две;

3) Отрабатывать лоты на стройке.

Как-никак, вместе с поручителем отрабатывать кредиты веселее))

 
Да и ладно с ними  -  Алексей - глянь  тут... 

https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page4#comment_11347845

Казахстанские трейдеры ищут инвесторов из Эстонии :-) Возможны варианты, главное чтобы далеко

Как-то так...

 
Ага - Казахи - куратов? :-)

Заметьте "К" - большая

 
Главное что второй К нет

