Трейдерам Казахстана

Ищу партнёр трейдеров в Казахстане
 
yergeshnurbek:
поищи в мамбе  mambе.
 
Roman Shiredchenko:
Здесь проще 
 
yergeshnurbek:
Пытаетесь определить дом через дорогу или на соседней улице?

Откуда такое местничество?...   Коллективный  трейдинг еще никому не принес успехов...

 
Serqey Nikitin:

Пытаетесь определить дом через дорогу или на соседней улице?

Кому как )
 
yergeshnurbek:
Чтобы что?

 
Alexey Chernyuk:

Чтобы сотрудничать 
 
Alexey Chernyuk:

Чтоб было на кого бочку накатить после очередного слива

 
yergeshnurbek:
В чем сотрудничать? В вашей теме нет конкретики.

 
Evgeny Belyaev:

Давайте обсудим где то в другом месте ,и я найду вам конкретику 
 
yergeshnurbek:
бро, хотя бы в общих чертах сформулируй о чем речь.

