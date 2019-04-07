Минимальный ТФ, на котором есть техническая и программная возможность организовать автотрейдинг

Новый комментарий
 
Уважаемые создатели терминалов МТ4 и МТ5, а также. программисты, есть-ли техническая и программная возможность торговать на тиках в принципе https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page94#comment_11248191 или обязательно можно и нужно организовать автоторговлю только на минутных и более ТФ?
Системный индикатор Султонова
Системный индикатор Султонова
  • 2019.04.06
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, в качестве основы стратегии будущего индикатора рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х зна...
 
Техническая (программная) возможность есть. Ничто не мешает. Разберитесь со спредом, и все ОК.
 

а если, допустим, ТФ-мов нет, а тупо есть масштаб графика?

 

Что за вопрос ?

Эксперт получает оповещение о каждом пришедшем тике, соответственно, он может анализировать каждый пришедший тик, и хоть на каждом отдавать приказы (если сервер такую нагрузку выдержит).

А более высокие таймфреймы - это уже просто "очистка от шума", и тут как больше нравится... Волчанский вон, работает на секундном таймфрейме S1

 
Georgiy Merts:

А более высокие таймфреймы - это уже просто "очистка от шума", и тут как больше нравится... 

Вообще-то, это не очистка от шума, а впечатывание шумов.

 
Yuriy Asaulenko:

Вообще-то, это не очистка от шума, а впечатывание шумов.

С чего бы это ? График на более старшем таймфрейме - куда глаже, чем на тиках... Где "впечатывание" ???

 
Georgiy Merts:

Что за вопрос ?

Эксперт получает оповещение о каждом пришедшем тике, соответственно, он может анализировать каждый пришедший тик, и хоть на каждом отдавать приказы (если сервер такую нагрузку выдержит).

А более высокие таймфреймы - это уже просто "очистка от шума", и тут как больше нравится... Волчанский вон, работает на секундном таймфрейме S1

ага

тогда СЛАУ не будет работать...

а если ТФ-мы менять, то сигнал получается неоднозначный

отсюда и последовал вопрос ветки

----

а вообще, ТФ-мы можно приравнять к одному и тому же периоду расчета

допустим, за основу берем 4 бара (т.к. больше не могём считать ) ТФ-ма Н1, т.е. 240 минут

соответственно на М30 - 8 баров

на М15 - 16 баров

...

и т.д.

Здесь как не крути, а просчитывать придется уже более 4-х

 
Georgiy Merts:

С чего бы это ? График на более старшем таймфрейме - куда глаже, чем на тиках... Где "впечатывание" ???

Он не глаже, просто масштаб другой. А впечатывание - это обычный эффект дискретизации или, в нашем случае, передискретизации.

 
Yuriy Asaulenko:

Он не глаже, просто масштаб другой. А впечатывание - это обычный эффект дискретизации или, в нашем случае, передискретизации.

Ну, так дискретизация же и удаляет шумы, все высокочастотные компоненты сигнала...

 
Georgiy Merts:

Ну, так дискретизация же и удаляет шумы, все высокочастотные компоненты сигнала...

Именно впечатывает, намертво, уже не извлечешь.) ВЧ компоненты удаляет фильтрация. Потому перед дискретизацией вначале фильтруют НЧ фильтром, чтобы удалить ВЧ компоненты. В обработке сигналов это обязательная процедура.

 
Georgiy Merts:

Ну, так дискретизация же и удаляет шумы, все высокочастотные компоненты сигнала...

Есть понятие шумы дискретизации. Дискретизация всегда вносит искажения,в исходный сигнал.
12
Новый комментарий