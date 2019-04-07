Минимальный ТФ, на котором есть техническая и программная возможность организовать автотрейдинг
а если, допустим, ТФ-мов нет, а тупо есть масштаб графика?
Что за вопрос ?
Эксперт получает оповещение о каждом пришедшем тике, соответственно, он может анализировать каждый пришедший тик, и хоть на каждом отдавать приказы (если сервер такую нагрузку выдержит).
А более высокие таймфреймы - это уже просто "очистка от шума", и тут как больше нравится... Волчанский вон, работает на секундном таймфрейме S1
А более высокие таймфреймы - это уже просто "очистка от шума", и тут как больше нравится...
С чего бы это ? График на более старшем таймфрейме - куда глаже, чем на тиках... Где "впечатывание" ???
ага
тогда СЛАУ не будет работать...
а если ТФ-мы менять, то сигнал получается неоднозначный
отсюда и последовал вопрос ветки
----
а вообще, ТФ-мы можно приравнять к одному и тому же периоду расчета
допустим, за основу берем 4 бара (т.к. больше не могём считать ) ТФ-ма Н1, т.е. 240 минут
соответственно на М30 - 8 баров
на М15 - 16 баров
...
и т.д.
Здесь как не крути, а просчитывать придется уже более 4-х
Он не глаже, просто масштаб другой. А впечатывание - это обычный эффект дискретизации или, в нашем случае, передискретизации.
Ну, так дискретизация же и удаляет шумы, все высокочастотные компоненты сигнала...
Именно впечатывает, намертво, уже не извлечешь.) ВЧ компоненты удаляет фильтрация. Потому перед дискретизацией вначале фильтруют НЧ фильтром, чтобы удалить ВЧ компоненты. В обработке сигналов это обязательная процедура.
