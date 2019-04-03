Есть ли способ запустить свечи TimeFrame в тестере стратегий? - страница 2

jaffer wilson:

Спасибо за мгновенный ответ. Можете ли вы помочь мне получить хотя бы текущие тики? Является ли это возможным?

fxsaber :

Я видел ссылки, которые вы упомянули. но это ничего не говорит о клещах. пожалуйста, дай мне знать

 
jaffer wilson :

What is forbidden and why?

Я попробовал ваше решение. Это тестер. Смотрите следующие изображения:

На графике:

На тестере стратегий:


fxsaber :

Это демонстрационный сервер MetaTrader 5. Символ EURUSD M1.

 
jaffer wilson:

Это демонстрационный сервер MetaTrader 5. Символ EURUSD M1.

Увидел проблему. Это баг MT5. Надо сообщать разработчикам, чтобы правили.

Сам бары не использую, поэтому проблемы не заметил. С тиками все в порядке.

 
fxsaber :

jaffer wilson:

Как я могу сообщить разработчикам? Вы можете сделать это от моего имени?

fxsaber :

Спасибо. Я все еще пытаюсь понять, в чем проблема.

