Спасибо за мгновенный ответ. Можете ли вы помочь мне получить хотя бы текущие тики? Является ли это возможным?
Вся информация по ссылкам выше.
All information on the links above.
Я видел ссылки, которые вы упомянули. но это ничего не говорит о клещах. пожалуйста, дай мне знать
What is forbidden and why?
Я попробовал ваше решение. Это тестер. Смотрите следующие изображения:
На графике:
На тестере стратегий:
Пожалуйста, дайте мне знать, почему это происходит.
Напишите имена торгового сервера и символа.
Write the names of the trading server and symbol.
Это демонстрационный сервер MetaTrader 5. Символ EURUSD M1.
Увидел проблему. Это баг MT5. Надо сообщать разработчикам, чтобы правили.
Сам бары не использую, поэтому проблемы не заметил. С тиками все в порядке.
I saw a problem. This is a MT5 bug. It is necessary to inform the developers to rule.
I didn’t notice the problems. Ticks are fine.
Как я могу сообщить разработчикам? Вы можете сделать это от моего имени?
Сделал.
Made
Спасибо. Я все еще пытаюсь понять, в чем проблема.