Очень нужна Ваша помощь в написании простенького советника! (Открытие ордера на основании предыдущей свечи)
Люди добрые помогите у кого есть свободное время! Очень нужен советник, думаю не сложный, пытался написать сам но знаний не хватает! Увы! Условия такие Советник считывает открытие и закрытие предыдущей свечи и если свеча "Медвежья" открывает ордер Sell, при открытии следующей свечи если свеча также "Медвежья" не чего не делает, так продолжается если свечи одного цвета. Но если свеча меняет направление и закрывается противоположной, "Бычьей" то советник закрывает ордер "Sell" и открывает ордер "Buy" таким же лотом. То есть делает реверс! Тут всё аналогично как только опять появится "Медвежья свеча" - опять реверс! В окне настроек только размер лота - больше не чего не нужно!
Есть один советник по моему подходящий нужно только чуть чуть подправить!
Стратегия так себе, попадется такой период и слив депозита
если хотите потестировать стратегию ищите поиском, были такие коды, вот под МТ5 готовый https://www.mql5.com/ru/code/17988
если пишете самостоятельно, выкладывайте участки кода, где есть вопросы, писать с нуля за Вас .... ну как бы просто не интересно
Здравствуйте господа программисты!
Подскажите пожалуйста написать советник с таким функционалом сложно или можно самому справиться пользуясь учебником по программированию (опыта в программировании нет):
ШАГИ:
1. Проверить есть ли открытые Ордера в терминале:
1.1. Если нет - return,
1.2. Если есть - переход на следующий шаг.
2. Сравнить инструмент открытого ордера с инструментом, на котором установлен советник:
2.1. Если совпадает - return,
2.2. Если не совпадает - закрыть все отложенные ордера инструмента, на котором установлен советник.
End
Скажите, пожалуйста, возможно ли конвертировать советника из МТ5 в МТ4?
у вас получилось найти робота под мт4?
