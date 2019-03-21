Ошибка can't open ... ChartObjectsBmpControls.mqh ... - страница 2
https://www.mql5.com/ru/articles/2125
Я к тому, что там где вы взяли "EasyAndFastGUI" есть своя ветка, вот там и нужно задавать вопросы и обсуждать получилось/не получилось. Получается что взяли там, а задаёте вопрос здесь.
Шаг 1. Скачать с ЭТОГО сайта
Шаг 2. Открыть демо счёт на сервере MetaQuotes-Demo.
Виталий, вроде я не лез в другие темы со своим вопросом - создал отдельную, с вполне раскрывающим суть вопроса заголовком, т.е. не вводил никого в заблуждение, денег не просил, не рекламировал ничего. Вопрос мой не столько по EasyAndFastGUI, сколько по стандартным файлам библиотеки. По этому мне непонятно, чем мой вопрос так расстроил вас
Владимир, спасибо!
Автор библиотеки вам даст быстрее и качественней ответ, потому что он автор.
Хорошо, спасибо :) Я просто на форуме второй день всего - еще не ориентируюсь
Скачал, установил. Не разобрался, как подключиться к своему брокеру через новый терминал, но по крайней мере выдернул с появившейся папки демо-счета содержимое папки Include. Там оказывается далеко не 2 файла мне надо было :)
Каких-то картинок еще не хватает, но это уже по совету выше пойду в ветке библиотеки графической искать