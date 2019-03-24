Посоветуйте робота для торговли фьючерсом золото!!!
Нет смысла торговать роботом золото.
С фьючерсом на золото все просто, потому что есть 2 очень сильных фактора,
по которым можно достаточно просто им торговать.
1. Цена фючерса на золота очень сильно звависит от USD_INDEX
2. Т.к золото - товар и добыча и афинаж золота имеют стоимость (~1150$), то заведомо
можно сказать, что ниже этой цены оно может опуститься лишь на совсем небольшое время.
(Хотя есть факторы, которые могут поддерживать и более низкую его цену)
Отсюда понятно как им торговать.
Нет никакого смысла. Т.к процесс изменения цен сильно растянут по времени.
По золоту нельзя совершать интрадей сделки - обязательно "угоришь".
посмотрел по своему индюку, он показывает цену спреда на лот, отличаются сейчас в 2-2.2 раза
я по нему вполне скальпировал, вот только зачем? скрудж магнак? )
Работаю в интрадей на золоте. Ликвидности в контракте конечно нет, а последнее время и сделок очень мало.Смысл работы для меня - диверсификация, чем больше инструментов, тем плавнее общая эквити. А инструментов на ФОРТСе на пальцах одной руки пересчитать можно.
Тест на 1 лот:
