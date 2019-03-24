Посоветуйте робота для торговли фьючерсом золото!!!

Александр:
Нет смысла торговать роботом золото.

С фьючерсом на золото все просто, потому что есть 2 очень сильных фактора,

по которым можно достаточно просто им торговать.

1. Цена фючерса на золота очень сильно звависит от USD_INDEX

2. Т.к золото - товар и добыча и афинаж золота имеют стоимость (~1150$), то заведомо

можно сказать, что ниже этой цены оно может опуститься лишь на совсем небольшое время.

(Хотя есть факторы, которые могут поддерживать и более низкую его цену)

Отсюда понятно как им торговать. 

 
Хотелось бы автоматизировать действия)
 
Александр:
Нет никакого смысла. Т.к процесс изменения цен сильно растянут по времени.

По золоту нельзя совершать интрадей сделки - обязательно "угоришь".

 
prostotrader:

посмотрел по своему индюку, он показывает цену спреда на лот, отличаются сейчас в 2-2.2 раза

я по нему вполне скальпировал, вот только зачем? скрудж магнак? )

 
prostotrader:

Работаю в интрадей на золоте. Ликвидности в контракте конечно нет, а последнее время и сделок очень мало.Смысл работы для меня - диверсификация, чем больше инструментов, тем плавнее общая эквити. А инструментов на ФОРТСе на пальцах одной руки пересчитать можно.

Тест на 1 лот:


