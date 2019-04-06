Полторы минуты разницы между локальным временем и временем свежего тика. Что делать. - страница 4
Я для себя открыл следующее: порой событие OnTick обрабатывает тики не в том временном порядке (редко но встречается). Сначала идет более поздний тик, а потом более ранний. Поэтому в советниках взял за правило самому учитывать тики, самому считать индикаторы (которые мне нужны). А "непорядочные тики" просто отбрасываю.
PS: заметил это благодаря "странному" поведению моих роботов (иногда и такое бывает). Смотришь на график и "на свою логику" - нету правила открытия, а советник открыл. Начинаешь ковыряться и искать. Обнаруживаю "такие странные тики". Если их убрать, то советник начинает работать "правильно", т.е. по моей логике.
Кусок кода приведите пожалуйста, который ловит задержки. Прямо тут, через кнопку вставки кода.
Сам советник отлавливающий задержки.
Сразу бросается в глаза: Вы хотите понять запаздывает ли терминал с выдачей тиков, так? Дак почему Вы берете время по всем символам, а не по конкретному символу? Почему нельзя написать проще:
Вы хотите понять запаздывает ли терминал с выдачей тиков, так?
Да именно так. Задержки в полторы минуты в получении тиков не допустимы.
Я честно говоря не понимаю, что за время возвращает SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TIMЕ) ? Что это за время последней котировки ?
Это время прихода последней котировки по текущему (в моем примере) символу. Это же время Вы можете увидеть здесь:
А SymbolInfoInteger() возвращает свойство указанного символа.
Что такое котировка ? Я вчера только смотрел эту функцию и в документации и на форуме. Что она возвращает совершенно не понятно.
Новая котировка - новое изменение цены. Т.е. изменение бида и/или аска.
В обзоре рынке ещё есть столбцы "Объем" "Последняя сделка " Есть подозрения, что эта функция просто возвращает .time последнего тика.
А Вы знаете, что тики бывают разные? Что тики делятся на торговые/информационные?
