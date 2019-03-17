Разница между копированием сигнала больше 100 пунктов!!!! Почему??? - страница 4
есть конечно. вот в истории сигнала есть такая сделка (вообще там 3 такие сделки)
тоесть получается, что в это время 2019.03.14 01:51 сделка была закрыта,
а, цена была 1.13229
в реальности цена в это время была около 1.13339
разница больше 100 пунктов. об этом и название ветки.
p.s. Извините, не дочитал ветку до конца. сообщение можно проигнорирровать.
как же вас всех понять, если вы толком пояснить не можете -- со вчера упрашивали предоставить скрины, логи, чтобы пояснить ситуацию.
вот расклад по серверу счёта поставщика сигнала (только демо)
согласно графику цены -- ответ брокера вполне подтверждается.
Файлы прикрепил
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разница между копированием сигнала больше 100 пунктов!!!! Почему???
MetaQuotes Software Corp., 2019.03.15 08:49
В связи с тем, что нам поступило множество жалоб по обсуждаемому сигналу, мы сделали запрос в брокерскую компанию, в которой открыт счет провайдера.
В брокерской компании нам пояснили, что по вине внешнего поставщика ликвидности произошел сбой, из-за которого были затронуты сделки соответствующего счета провайдера сигналов: три сделки были закрыты позже, чем должны были быть. Запросы на закрытие сделок не были исполнены своевременно, в связи с чем Провайдер сигналов написал претензию брокеру. По результатам рассмотрения претензии оспариваемые сделки были закрыты брокером по запрашиваемой цене, но значительно позже.
Сервис Сигналы (как и любой другой сервис копирования сделок) передает торговые операции провайдера всем подписчикам в режиме реального времени — по факту совершения операций на счете. Как только ордера были закрыты брокером на счете провайдера, соответствующие транзакции были отправлены подписчикам в терминалы. Поскольку закрытие сделок у провайдера произошло с опозданием, результаты закрытия сделок на стороне подписчиков отличаются.
Эта ситуация является форс-мажором, и никак не могла быть предотвращена ни провайдером, ни брокером, ни сервисом "Сигналы".
Трансляция данного сигнала продолжается в штатном режиме.Приносим извинения за доставленные неудобства.