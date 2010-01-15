Глюк или не глюк - вот в чем вопрос
Читайте справку. F5 - это запуск программы под отладкой. Для компиляции используйте F7.
опс:)
Глюк или не глюк вот в чём вопрос!
Я тоже наблюдал как ордер закрылся по совсем нерыночным ценам
или рыночным но на графике сие неотабразилось!
Интересно!? мне тоже!
С Удовольствием привожу логи и иторию.
+ рисунок ордер сработал по трэлинг стопу в области горизонтальной линии
на баре между вертикальных.
В данном случае позиция SELL 2.00 USDCHF была закрыта по рыночным ценам. С графиком тоже все правильно.
Просто в Вашем случае касание стоп-лосса и его отработка происходили по цене аск, так как позиция была SELL. Но при этом сам график строится по цене бид.
То есть более подробно:
1. Была позиция SELL 2.00 USDCHF sl: 1.01618, tp: 1.00760.
Так как это позиция SELL, то закрываться она должна по цене аск (то есть совершается обратная операция BUY). Касание так же должно проверяться по цене аск.
2. На тике 1.01590 / 1.01619 сработал стоп-лосс:
Рыночный аск: 1.01619 >= Стоп-лосс позиции: 1.01618
Соответственно позиция была закрыта по рыночной цене 1.01619.
Спасибо. С этим всё понятно.то есть глядя на график сколько бы не смотрел никогда неувидеш , что насамом деле происходит.
Натолкнулся на ситуацию: Metaeditor открыт, терминал не запущен. При компиляции программы с помощью кнопки Compile происходит компиляция. При компиляции с помощью кнопки F5 происходит компиляция, после чего самопроизвольно запускается terminal.exe, что немало раздражает.
Вопрос в сабже.