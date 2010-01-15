Глюк или не глюк - вот в чем вопрос

Натолкнулся на ситуацию: Metaeditor открыт, терминал не запущен. При компиляции программы с помощью кнопки Compile происходит компиляция. При компиляции с помощью кнопки F5 происходит компиляция, после чего самопроизвольно запускается terminal.exe, что немало раздражает.

Вопрос в сабже.

 
Читайте справку. F5 - это запуск программы под отладкой. Для компиляции используйте F7.

 
Rosh   :
Читайте справку. F5 - это запуск программы под отладкой. Для компиляции используйте F7.

опс:)

 

Глюк или не глюк вот в чём вопрос!

Я тоже наблюдал как ордер закрылся по совсем нерыночным ценам

или рыночным но на графике сие неотабразилось!

Интересно!? мне тоже! 

 
Приведите логи или историю сделок, пожалуйста. Мы проверим.
 

С Удовольствием привожу логи и иторию.

 

MetaQuotes Software Corp.


Account: 47872 Name: Vsiliy Currency: USD 2010.01.14 21:50
Orders:
   Open Time Ticket Type Size Item Price S / L T / P Time State Comment
2010.01.11 06:13 249282 sell 1.00 / 1.00 usdjpy 92.240 0.000 92.183 2010.01.11 06:13 filled  
2010.01.11 18:08 251137 buy 1.00 / 1.00 usdjpy 91.860 0.000 0.000 2010.01.11 18:08 filled  
2010.01.11 22:42 251888 sell 2.00 / 2.00 usdchf 1.01623 0.00000 1.01532 2010.01.11 22:42 filled  
2010.01.11 23:14 251933 buy 2.00 / 2.00 usdchf 1.01619 0.00000 0.00000 2010.01.11 23:14 filled [sl at 1.01618]
 
Deals:
   Open Time Ticket Type Size Item Price S / L T / P Order Entry Commission Swap Profit
2010.01.09 07:42 289150 balance   10 000.00
2010.01.11 06:13 290336 sell 1.00 usdjpy 92.240 0.000 92.183 249282 in 0.00  
2010.01.11 18:08 292353 buy 1.00 usdjpy 91.860 0.000 0.000 251137 out 0.00 0.00 413.67
2010.01.11 22:42 293126 sell 2.00 usdchf 1.01623 0.00000 1.01532 251888 in 0.00  
2010.01.11 23:14 293174 buy 2.00 usdchf 1.01619 0.00000 0.00000 251933 out 0.00 0.00 7.87
  0.00 0.00 421.54
Closed P/L: 421.54
Positions:
   Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price Commission Swap Profit
No transactions
  0.00 0.00 0.00
  Floating P/L: 0.00
Working Orders:
   Open Time Ticket Type Size Item Price S / L T / P Market Price Comment
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 421.54 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 421.54 Equity: 10 421.54 Free Margin: 10 421.54

 

DN 0 Network 08:12:25 '47872': authorized on MetaQuotes-Demo
CQ 0 Network 08:12:27 '47872': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
GL 0 Trades 08:13:49 '47872' : instant sell 1.00 USDJPY at 92.240 sl: 0.000, tp: 92.183
JI 0 Trades 08:13:49 '47872' : instant sell 1.00 USDJPY at 92.240 sl: 0.000, tp: 92.183 accepted
HD 0 Trades 08:13:49 '47872' : order #249282 sell 1.00 USDJPY at 92.240 done
LP 0 Trades 08:13:49 '47872' : deal #290336 sell 1.00 USDJPY at 92.240 done
DF 0 Trades 08:13:59 '47872' : modify sell 1.00 USDJPY sl: 0.000, tp: 92.183 -> sl: 0.000, tp: 91.854
PK 0 Trades 08:14:00 '47872' : modify sell 1.00 USDJPY sl: 0.000, tp: 92.183 -> sl: 0.000, tp: 91.854 accepted
OI 0 Trades 08:14:00 '47872' : modify sell 1.00 USDJPY sl: 0.000, tp: 92.183 -> sl: 0.000, tp: 91.854 done
QN 0 Trades 08:15:04 '47872' : modify sell 1.00 USDJPY sl: 0.000, tp: 91.854 -> sl: 0.000, tp: 91.732
PS 0 Trades 08:15:04 '47872' : modify sell 1.00 USDJPY sl: 0.000, tp: 91.854 -> sl: 0.000, tp: 91.732 accepted
OQ 0 Trades 08:15:04 '47872' : modify sell 1.00 USDJPY sl: 0.000, tp: 91.854 -> sl: 0.000, tp: 91.732 done
LE 0 Experts 08:15:28 Expert ChartInChart removed
DP 1 Network 08:15:28 '47872': connection to MetaQuotes-Demo lost
DJ 0 Network 18:16:59 '47872': authorized on MetaQuotes-Demo
JR 0 Network 18:17:00 '47872': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
DD 0 Experts 18:17:56 Expert ChartInChart removed
HQ 1 Network 18:17:56 '47872': connection to MetaQuotes-Demo lost
KK 0 Network 19:56:13 '47872': authorized on MetaQuotes-Demo
FS 0 Network 19:56:13 '47872': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
PL 1 Network 19:57:46 '47872': connection to MetaQuotes-Demo lost
OF 0 Network 19:57:47 '47872': authorized on MetaQuotes-Demo
CN 0 Network 19:57:48 '47872': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
LH 0 Experts 19:57:59 Expert ChartInChart removed
EM 1 Network 19:58:00 '47872': connection to MetaQuotes-Demo lost
FG 0 Network 20:06:51 '47872': authorized on MetaQuotes-Demo
NO 0 Network 20:06:52 '47872': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
OH 1 Network 20:08:27 '47872': connection to MetaQuotes-Demo lost
JR 0 Network 20:08:28 '47872': authorized on MetaQuotes-Demo
GJ 0 Network 20:08:28 '47872': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
QL 0 Trades 20:09:02 '47872' : instant buy 1.00 USDJPY at 91.860 sl: 0.000, tp: 0.000
OQ 0 Trades 20:09:03 '47872' : instant buy 1.00 USDJPY at 91.860 sl: 0.000, tp: 0.000 accepted
RG 0 Trades 20:09:03 '47872' : order #251137 buy 1.00 USDJPY at 91.860 done
KS 0 Trades 20:09:03 '47872' : deal #292353 buy 1.00 USDJPY at 91.860 done
ER 2 History 20:09:06 history request timeout
KM 0 Experts 20:09:11 Expert ChartInChart removed
KI 1 Network 20:09:11 '47872': connection to MetaQuotes-Demo lost
 

+ рисунок ордер сработал по трэлинг стопу в области горизонтальной линии

на баре между вертикальных.

 

В данном случае позиция SELL 2.00 USDCHF была закрыта по рыночным ценам. С графиком тоже все правильно.

Просто в Вашем случае касание стоп-лосса и его отработка происходили по цене аск, так как позиция была SELL. Но при этом сам график строится по цене бид.

То есть более подробно:

1. Была позиция SELL 2.00 USDCHF sl: 1.01618, tp: 1.00760.
Так как это позиция SELL, то закрываться она должна по цене аск (то есть совершается обратная операция BUY). Касание так же должно проверяться по цене аск.

2. На тике 1.01590 / 1.01619 сработал стоп-лосс:

Рыночный аск: 1.01619 >= Стоп-лосс позиции: 1.01618


Соответственно позиция была закрыта по рыночной цене 1.01619.

 
Спасибо. С этим всё понятно.то есть глядя на график сколько бы не смотрел никогда неувидеш , что насамом деле происходит.

