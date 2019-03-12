Оплатил за советника 150 долларов,деньги списали с карты,но советник не загрузился :( - страница 2

Да вроде уже несколько тем с проблемой по картам VISA , поэтому и спросил. 

В том то и дело, что деньги "лихо ушли" со сбера,прошли посредника "Safecharge" а на счет MQL5 не попали :( Сервисдек ответил Ваша заявка на рассмотрении и тишина :(   
 
Такая же ситуация сегодня, только сумма 100$
Так нас уже 2е !  Думаю  нужно как то кипешь поднимать, не знаю кому еще жаловаться ?! Сбер и посредника тряханул - клянутся Все Ок ! Может вообще проблема в этом сайте сегодня ?!
 
Возможно
С деска тоже пока тишина, жду
 
Дайте знать как все решиться у вас ну соответственно и я отпишусь
 
Обязательно дам знать ! Я и тему эту создал , что бы народ был в курсе - такого безобразия :( Может сегодня "просто черный день" деньги позже зайдут сюда на счет ! Удачи нам !
 
да не парьтесь вы о копейках этих. :-) Может подойдут на днях после длинных выходных.  Читайте условия. Там до 5 банковских дней идут из практики.
 
 

Пополнение счета

MetaQuotes Software Corp., 2019.03.06 15:02

Исправляем вручную и все начислим в ближайшее время.

К сожалению, словили глюк с платежной системы, когда она вместо долларов начала присылать платежи в локальных валютах. Поэтому транзакции отклонялись.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства!


 
Спасибо ребята ! Поддержка это очень приятно,что "не прошли мимо" ! Главное разобрались и деньги не пропали ! 
 
Aleksey Chirkov:
Такая же ситуация сегодня, только сумма 100$

Может проблема только у держателей сбера?

