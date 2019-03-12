Оплатил за советника 150 долларов,деньги списали с карты,но советник не загрузился :( - страница 2
Да вроде уже несколько тем с проблемой по картам VISA , поэтому и спросил.
Такая же ситуация сегодня, только сумма 100$
Так нас уже 2е ! Думаю нужно как то кипешь поднимать, не знаю кому еще жаловаться ?! Сбер и посредника тряханул - клянутся Все Ок ! Может вообще проблема в этом сайте сегодня ?!
Дайте знать как все решиться у вас ну соответственно и я отпишусь
Пополнение счета
MetaQuotes Software Corp., 2019.03.06 15:02
Исправляем вручную и все начислим в ближайшее время.
К сожалению, словили глюк с платежной системы, когда она вместо долларов начала присылать платежи в локальных валютах. Поэтому транзакции отклонялись.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства!
Может проблема только у держателей сбера?