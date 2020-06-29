Индикаторы: Pan PrizMA Sin leverage 72

Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует синусоидой и её осевой. С построенных линий снимается одно значение на каждом баре и строится скользящая линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

Автор: Aleksey Panfilov

 
спасибо или индикатор ..
Можете ли вы объяснить подробнее об этом ..
как вы торгуете по этому?

когда покупать когда продавать .. есть ли стоп-лосс
это как когда синяя линия идет вверх, рынок бычий ..?
и синяя линия идет вниз, рынок медвежий ..?

я ошибся ?
 
Я не возьмусь рекомендовать Вам, как использовать сигналы любых инструментов. 
Поскольку, 1) не считаю себя экспертом, и 2) не готов принимать на себя ответственность за Ваши решения.
А в качестве примера использования можно проанализировать советника:  https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_9483922
Индикаторы очень похожи, просто использована другая кривая для экстраполяции.
С уважением, Алексей.

а почему в тестере он не работает?
 
Сергей Дыбленко:
а почему в тестере он не работает?

Скачал, проверил, работает.


