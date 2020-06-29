Индикаторы: Pan PrizMA Sin leverage 72
спасибо или индикатор ..
Можете ли вы объяснить подробнее об этом ..
как вы торгуете по этому?
когда покупать когда продавать .. есть ли стоп-лосс
это как когда синяя линия идет вверх, рынок бычий ..?
и синяя линия идет вниз, рынок медвежий ..?
я ошибся ?
nifty67:
Я не возьмусь рекомендовать Вам, как использовать сигналы любых инструментов.
Поскольку, 1) не считаю себя экспертом, и 2) не готов принимать на себя ответственность за Ваши решения.
А в качестве примера использования можно проанализировать советника: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_9483922
Индикаторы очень похожи, просто использована другая кривая для экстраполяции.
С уважением, Алексей.
Разностное исчисление, примеры.
- 2018.08.11
- www.mql5.com
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде...
а почему в тестере он не работает?
Pan PrizMA Sin leverage 72:
Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует синусоидой и её осевой. С построенных линий снимается одно значение на каждом баре и строится скользящая линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.
Автор: Aleksey Panfilov