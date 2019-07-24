Перестали работать агенты - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Примерно 1000 заданий в сутки на 40000 агентов - проблема у всех.
Примерно 1000 заданий в сутки на 40000 агентов - проблема у всех.
Мне заказчик пожаловался, что не может арендовать агентов. Раньше было несколько тысяч доступно, а сейчас пару десятков арендуется.
И это не по "ральным тикам", а по ценам открытия. Что-то поломали в клауде.
А кто нибудь обратил, что в профиле при открытии "Все сообщения", теперь пусто!!!
Часто пользовался этой фитчей, чтобы отыскивать сообщения в которых отметился, теперь там только темы которые были созданы мной.
аналогично. Облако подключено. На 2 пк обновил версию до 2007 билда, но в последняя активность 1 и 8 марта на разных машинах. Кто владеет инфой, что происходит? Починят ли?
Тоже самое, с 23 февраля начались проблемы. Агенты обновлены до 2007 билда, висят в состоянии "подключено". Иногда приходят задания, но все заканчиваются
EH 3 09:16:09.830 Tester endless loop detected in the expert, tester to be stopped
LR 0 09:16:09.830 Tester shutdown tester machine
или
RQ 2 09:16:10.021 Tester OnInit endless loop detected
FP 0 09:16:10.030 Tester expert execution canceled
аналогично. Облако подключено. На 2 пк обновил версию до 2007 билда, но в последняя активность 1 и 8 марта на разных машинах. Кто владеет инфой, что происходит? Починят ли?
проблема была в отключении тестов по реальным тикам в облаке из-за генерации большого объема трафика ... писали так же, что после пересмотра ценовой политики "наверное включим"
вроде даже анонс собирались делать
Понеслась
Агентов на совсем отключили или это временно. У меня последняя активность агентов была 7 апреля и с тех пор ни одного задания не было.
Уже работают давно агенты.