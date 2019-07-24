Перестали работать агенты - страница 2

Andrey Sharov:

Примерно 1000 заданий в сутки на 40000 агентов - проблема у всех.

То что заданий на всех не хватает, это понятно. А вот то, что я не вижу активных агентов, хотя должен, это меня смущает.
 
Мне заказчик пожаловался, что не может арендовать агентов. Раньше было несколько тысяч доступно, а сейчас пару десятков арендуется.

И это не по "ральным тикам", а по ценам открытия. Что-то поломали в клауде.

 

А кто нибудь обратил, что в профиле при открытии "Все сообщения", теперь пусто!!!

Часто пользовался этой фитчей, чтобы отыскивать сообщения в которых отметился, теперь там только темы которые были созданы мной.

 
аналогично. Облако подключено. На 2 пк обновил версию до 2007 билда, но в последняя активность 1 и 8 марта на разных машинах. Кто владеет инфой, что происходит? Починят ли?
 
Тоже самое, с 23 февраля начались проблемы. Агенты обновлены до 2007 билда, висят в состоянии "подключено". Иногда приходят задания, но все заканчиваются

EH    3    09:16:09.830    Tester    endless loop detected in the expert, tester to be stopped
LR    0    09:16:09.830    Tester    shutdown tester machine

или

RQ    2    09:16:10.021    Tester    OnInit endless loop detected
FP    0    09:16:10.030    Tester    expert execution canceled

 
ура!? Починили похоже? Сегодня наблюдается 100% активность всех агентов. Количество задач - без понятия.
 
проблема была в отключении тестов по реальным тикам в облаке из-за генерации большого объема трафика ... писали так же, что после пересмотра ценовой политики "наверное включим"

вроде даже анонс собирались делать

 

Понеслась


 
Агентов на совсем отключили или это временно. У меня последняя активность агентов была 7 апреля и с тех пор ни одного задания не было.
 
Уже работают давно агенты.

