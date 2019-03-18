Сигнал не доступен для подписки из за большого прироста.
Vadym Andrieiev:
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда сигнал *** снова станет доступен для подписки.
Спасибо.
Не ранее момента, когда хозяин сигнала станет читать и понимать предупреждения сервиса.
там же черным по белому написано:
Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
Nikolay Khrushchev:
А чуть ниже, что написано? На момент создания темы, было только одно предупреждение. (Я о том, предупреждении, которое ниже.)
То, что при такой просадке подписка запрещена это и ребенку понятно, вы бы название темы внимательнее читали, умники. 🤦
Вообщем тема создавалась для администраторов, т.к. из сервисдеска меня направили на форум. Специалисты в области просадки, проходите мимо.
Можете что-либо посоветовать?
Vadym Andrieiev:
Просто слейте немного, это снизит подозрительность.
Artem Chyvelev:
Оно само сольётся с таким стилем торговли.
Насколько я помню по постам - предупреждения делаются помесячно. Но есть, если в следующем месяце вы это улучшите, то автомат, делающий предупреждения - удалит это, а рейтинговый автомат, в том числе разрешающий и подписку - разрешит подписку и сделает рейтинг.
Sergey Golubev:
Спасибо, за конструктивный ответ.
