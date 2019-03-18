Сигнал не доступен для подписки из за большого прироста.

Здравствуйте.

Скажите, пожалуйста, когда сигнал *** снова станет доступен для подписки.

Спасибо.

 
Не ранее момента, когда хозяин сигнала станет читать и понимать предупреждения сервиса.

[Удален]  
там же черным по белому написано:
Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
 
А чуть ниже, что написано? На момент создания темы, было только одно предупреждение. (Я о том, предупреждении, которое ниже.)

 
То, что при такой просадке подписка запрещена это и ребенку понятно, вы бы название темы внимательнее читали, умники. 🤦
 
Вообщем тема создавалась для администраторов, т.к. из сервисдеска меня направили на форум. Специалисты в области просадки, проходите мимо.
 

Сигнал не доступен для подписки

Можете что-либо посоветовать?

 
Просто слейте немного, это снизит подозрительность.

 
Оно само сольётся с таким стилем торговли.

 
Насколько я помню по постам - предупреждения делаются помесячно. Но есть, если в следующем месяце вы это улучшите, то автомат, делающий предупреждения - удалит это, а рейтинговый автомат, в том числе разрешающий и подписку - разрешит подписку и сделает рейтинг.
 
Sergey Golubev:
Насколько я помню по постам - предупреждения делаются помесячно. Но есть, если в следующем месяце вы это улучшите, то автомат, делающий предупреждения - удалит это, а рейтинговый автомат, в том числе разрешающий и подписку - разрешит подписку и сделает рейтинг.

Спасибо, за конструктивный ответ.

