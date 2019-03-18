Сигнал не доступен для подписки из за большого прироста. - страница 2

Vadym Andrieiev:

Спасибо, за конструктивный ответ.

Я мог бы дать бы тут цитаты админов, которые знают, по каким формулам (а эти формулы - секрет, и это в основном для защиты подписчиков) это все месячно считается (там у меня есть подборка), но это дело не меняет - как я понял, это по-месячно, и это делает не человек (а робот). По какой формуле ... и в каком приросте снимают подписку (какая граница этого) -  только гадать.

Но по веткам в англ части форума (там таких много, и ответов админов кстати тоже много) - я вам ответил.
Помесячно, да, почти все там дела, кроме статистики, которая подневно - меняется в полночь.

Но точно я не знаю (это обзор по постам).

 
Проблема всё ещё актуальна

 

 
Vadym Andrieiev:
Проблема всё ещё актуальна

 

Какая проблема? Накрутки прироста?


 
Vadym Andrieiev:

А чуть ниже, что написано? На момент создания темы, было только одно предупреждение. (Я о том, предупреждении, которое ниже.)

И как вы успеваете вести сразу столько сигналов...)

 
Vasiliy Vilkov:

И как вы успеваете вести сразу столько сигналов...)

Советник ведёт, я просто наблюдаю.

