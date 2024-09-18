Прошу помощь. - страница 2

sahsa-777:
Здравствуйте жители!Помогите пожалуйста установить индикатор параболик  алертом  на мт4 ,скачала ,а что дальше не знаю

кинь в папку MQL4\Indicators

перезапусти терминал

 
ребята помогите что сдесь не правильно?!
 
Как восстановить пароль к демосчёту?
На телефоне захожу автоматически, на компьютере не могу зайти, так как не знаю пароль
Восстановления пароля через емэйл нет
Может помогут добрые люди, переписать советник и индикаторы из мт4 в мт5.
 

Всем привет. Парни сделайте пожалуйста  для МТ5  канал где 3,4,5 линию можно передвигать мышкой поралельно каналу. Заранее спасибо.
 
Всем привет. В  TradingView есть интересный график (похож на каги) называется ступенчатые линии. Может кто согласиться написать подобный индикатор для мт5. Индикатор нужен мультитаймфреймовый. Может есть у кого нибудь готовый? Поделитесь. 
 
купил робот копировальщик мт5 на мт5. но немогу устоновить. кт то может мне помочь
 
Sanzharbek Tairov #:
купил робот копировальщик мт5 на мт5. но немогу устоновить. кт то может мне помочь
Автор/продавец этого робота.
Потому что дискуссии о продуктах маркета запрещены на форуме.
 

Прошу помощи. Терминал МТ5 версия 5.00 build 4160 не видит файлы индикаторов .mq5. ex5 видит, а mq5 нет. Что делать?

 
nisystem #:

Прошу помощи. Терминал МТ5 версия 5.00 build 4160 не видит файлы индикаторов .mq5. ex5 видит, а mq5 нет. Что делать?

Нажать в терминале на кнопку IDE, откроется редактор, в нем можете открыть, модифицировать и скомпилировать .mq5. Но, судя по уровню вопроса, вам рано лезть в исходники .mq5.

