Прошу помощь. - страница 2
Здравствуйте жители!Помогите пожалуйста установить индикатор параболик алертом на мт4 ,скачала ,а что дальше не знаю
кинь в папку MQL4\Indicators
перезапусти терминал
Всем привет. Парни сделайте пожалуйста для МТ5 канал где 3,4,5 линию можно передвигать мышкой поралельно каналу. Заранее спасибо.
купил робот копировальщик мт5 на мт5. но немогу устоновить. кт то может мне помочь
Потому что дискуссии о продуктах маркета запрещены на форуме.
Прошу помощи. Терминал МТ5 версия 5.00 build 4160 не видит файлы индикаторов .mq5. ex5 видит, а mq5 нет. Что делать?
Нажать в терминале на кнопку IDE, откроется редактор, в нем можете открыть, модифицировать и скомпилировать .mq5. Но, судя по уровню вопроса, вам рано лезть в исходники .mq5.