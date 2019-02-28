Что с MetaTester?
С 24 февраля обвалилась статистика, проверил на разных машинах через прогу - агенты в сети, но задания не получают. Машины с агентами в разных сетях и разных местоположениях.
а у меня оптимизация с агентами идет как черепаха.
грешил на код, но нет - там все ок
зато экономно, раньше за 1 час около 10 баксов улетало, а сейчас за пол дня меньше 1 доллара
Не выгодно.
Не выгодно.
в этих числах изменились расценки на выкуп мощностей?
Может поднялся прайс на электроэнергию.
да, в соседней темке админ отписался, отрубили, но возможно еще включат
сотни гигов трафика не проблема, можно подключать... :)
