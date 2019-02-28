Что с MetaTester?

Новый комментарий
 

С 24 февраля обвалилась статистика, проверил на разных машинах через прогу - агенты в сети, но задания не получают. Машины с агентами в разных сетях и разных местоположениях.

???

 
Warhangel:

С 24 февраля обвалилась статистика, проверил на разных машинах через прогу - агенты в сети, но задания не получают. Машины с агентами в разных сетях и разных местоположениях.


а у меня оптимизация  с агентами идет как черепаха. 

грешил на код, но нет - там все ок

зато экономно, раньше за 1 час около 10 баксов улетало, а сейчас за пол дня меньше 1 доллара

 
Warhangel:

С 24 февраля обвалилась статистика, проверил на разных машинах через прогу - агенты в сети, но задания не получают. Машины с агентами в разных сетях и разных местоположениях.


Не выгодно.

 
Evgeny Belyaev:

Не выгодно.

в этих числах изменились расценки на выкуп мощностей?
 
У мена при попытки оптимизации с помощью агентов выдает ошибку.
Файлы:
jssz3h.JPG  43 kb
 
Warhangel:
в этих числах изменились расценки на выкуп мощностей?

Может поднялся прайс на электроэнергию.

 
Если я правильно понял, то в одном из последних билдов отрубили потиковый тестинг в облаке, кол-во заданий упало раз в 10, отсюда и падение заработков, зачем это было нужно MQ вопрос.
 
Danila Danilovich:
Если я правильно понял, то в одном из последних билдов отрубили потиковый тестинг в облаке, кол-во заданий упало раз в 10, отсюда и падение заработков, зачем это было нужно MQ вопрос.

да, в соседней темке админ отписался, отрубили, но возможно еще включат


 
Warhangel:

да, в соседней темке админ отписался, отрубили, но возможно еще включат


сотни гигов трафика не проблема, можно подключать... :)

Новый комментарий