Как сделать прозрачные свечи?
I created an indicator.
Рисовать объектами на Canvas
Draw objects on Canvas
Нет ли другого решения? Я имею в виду не с Canvas, а без него.
Настройки цветов в терминале:
Прозрачность, это нечто другое, чем clrNONE
Прозрачность, это когда через свечу красного цвета виден фон окна графика, а это Canvas
Это не прозрачное, а бесцветное. Хотя может скрин не правильно отображается
P.S. Вот прозрачность
Не Виталий... Это полу-прозрачность. Стёкла в окна своего дома не ставишь такие, наверное. Прозрачные подавай, а не мутные... А вот для бани самое то...
Прозрачность регулируется от 0 до 100%, на изображении вроде 70% если не ошибаюсь
Бесцветность не сеть прозрачность.
По стёклам: именно такие и стоят, но плюс ко всему ещё и зеркальные. Это в квартире на 3-м этаже
Color settings in the terminal:
Это выглядит хорошо. Это может быть на 100% прозрачно. Но установить clrNone и иметь цветной контур для индикатора Candles?
Нет. На данном этапе при помощи стиля рисования DRAW_COLOR_CANDLES такое сделать нельзя.
Я создал индикатор.
