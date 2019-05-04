Акциями компании ОКС подорожали в 75 раз - такое часто бывает на Мосбирже?

Я там не торгую, в новостях прочел. Мосбиржа ограничила торги подорожавшими в 75 раз акциями компании ОКС.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/26/02/2019/5c74fde89a794753b7737f0f

Отчего такие чудеса?

кто-то увидел потенциал, нужно сначала разобраться какой начальная цена была, а потом уже про памп, ну и госограничение радует
 

Очень смешно. Особенно мегаобъем дневной в 21-57 акций)

Во втором-третьем эшелоне бывают "полеты навигатора". Когда-то давно так было с акциями "Интерурала".

И ведь все кинулись обсуждать тему от аналитиков до банкиров, как-будто, какой-то корнер произошел)

Тот, кто разогнал цену сам себе потом продавать будет. Судя по всему акций просто мало в обращении.

 
Небольшой разбор полётов - ecworld.livejournal точка com/901690.html
 
forexman77:

Когда-то давно так было с акциями "Интерурала".

Вспомнилась коронка с квоты - "Арсагера - мегавулкан!" )))) в 2008 в 10 раз её разогнали.

 
а как мечел подешевел с 1000 рублей за акцию до 11 рублей? не мгновенно правда, за 4 года, но все-же. Это все следствие низкой ликвидности, маленького объема торгов, малого числа участников и низкой общей капиталлизации рынка. 

Любой может придти и своими 10 миллионами рублей шатнуть сбербанк на несколько пунктов.

 
Кто-то собирается что-то купить/поменять/отсудить, заказал экспертизу/оценку.

 
 
Когда то , когда  акции были  бумажными , я купил с рук   мелкими   партиями   на бирже  около   800 акций телемаркета по   7- 8 тысяч рублей и с аукциона  покупал  уже   свои  акции   по  10 , потом  по 15 , потом по 20 , потом , после    25 тысяч критическая масса       достигла предела и началась  лавинообразный  процецц  и , поскольку  акций телемаркета  больше ни у кого  не было ,  акции   я отдал  в районе  тридцати   за  штуку   и потом  деньги  заработанные  на  этой  сделке    вложил в  МММ .............................
