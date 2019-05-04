Акциями компании ОКС подорожали в 75 раз - такое часто бывает на Мосбирже?
Очень смешно. Особенно мегаобъем дневной в 21-57 акций)
Во втором-третьем эшелоне бывают "полеты навигатора". Когда-то давно так было с акциями "Интерурала".
И ведь все кинулись обсуждать тему от аналитиков до банкиров, как-будто, какой-то корнер произошел)
Тот, кто разогнал цену сам себе потом продавать будет. Судя по всему акций просто мало в обращении.
Вспомнилась коронка с квоты - "Арсагера - мегавулкан!" )))) в 2008 в 10 раз её разогнали.
Я там не торгую, в новостях прочел. Мосбиржа ограничила торги подорожавшими в 75 раз акциями компании ОКС.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/26/02/2019/5c74fde89a794753b7737f0f
Отчего такие чудеса?
а как мечел подешевел с 1000 рублей за акцию до 11 рублей? не мгновенно правда, за 4 года, но все-же. Это все следствие низкой ликвидности, маленького объема торгов, малого числа участников и низкой общей капиталлизации рынка.
Любой может придти и своими 10 миллионами рублей шатнуть сбербанк на несколько пунктов.
Кто-то собирается что-то купить/поменять/отсудить, заказал экспертизу/оценку.
