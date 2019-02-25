Геометрия прямоугольника - страница 3
когда вы удаляете объект 0, то все объекты сдвигаются и появляется новый 0, но итератор уже ++ и удаляет 1 объект, при этом новоиспеченный 0 уже не удаляется.. итд.. большое число объектов останется из-за смены их номеров походу
я правильно реализовал удаление обьектов?
у меня почему то как-то странно устаревшие обьекты удаляются...
хотя я проверил сам механизм он работает верно все значения верные...
еще раз повторюсь, не ищи сложных путей, когда что то хочешь сделать быстро, юзай стандартную библиотеку:
так я так и сделал))
или я не понял что ты мне пытался донести...))
Спасибо всем -работает шикарно)
+++
главное, чтобы профит был )