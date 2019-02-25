Геометрия прямоугольника - страница 3

Новый комментарий
 
Nikolay Ivanov:


когда вы удаляете объект 0, то все объекты сдвигаются и появляется новый 0, но итератор уже ++ и удаляет 1 объект, при этом новоиспеченный 0 уже не удаляется.. итд.. большое число объектов останется из-за смены их номеров походу

Спасибо вам!) Странно то, что я сделал в точности как было написано в справочнике mql4...) 
 
Martin Cheguevara:

я правильно реализовал удаление обьектов?

у меня почему то как-то странно устаревшие обьекты удаляются...

хотя я проверил сам механизм он работает верно все значения верные...

еще раз повторюсь, не ищи сложных путей, когда что то хочешь сделать быстро, юзай стандартную библиотеку:

#include<ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>
CChartObjectTrend *Tline[];
long rnd;

void line(datetime x1,double y1,datetime x2,double y2,color col)
  {
   int count=ArraySize(Tline);
   ArrayResize(Tline,count+1);
   Tline[count]=new CChartObjectTrend;
   Tline[count].Create(0,"line_"+IntegerToString(rnd++),0,x1,y1,x2,y2);
   Tline[count].Color(col);
   Tline[count].RayRight(true);
   Tline[count].RayLeft(false);
  }

void delobejects()
  {
   for(int i=0;i<ArraySize(Tline);i++) delete Tline[i];
  }

//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   srand(GetTickCount());
   rnd=rand();
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   delobejects();
  }
 
Igor Makanu:

еще раз повторюсь, не ищи сложных путей, когда что то хочешь сделать быстро, юзай стандартную библиотеку:

так я так и сделал))

или я не понял что ты мне пытался донести...))

 

Спасибо всем -работает шикарно)


 
Nikolay Ivanov:


когда вы удаляете объект 0, то все объекты сдвигаются и появляется новый 0, но итератор уже ++ и удаляет 1 объект, при этом новоиспеченный 0 уже не удаляется.. итд.. большое число объектов останется из-за смены их номеров походу

+++

 
Martin Cheguevara:

Спасибо всем -работает шикарно)


главное, чтобы профит был )

123
Новый комментарий