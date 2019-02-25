Геометрия прямоугольника - страница 2
в моем примере формула тебе нужна
Py = (lasttmp-tmp)/((lasti-i)+Point/10000);
это будет приращение которое нужно будет добавлять от точки с координатами [ lasttmp , lasti ] до [ tmp , i ] , где tmp - это цена, i - это № бара
давно было, не помню, почему к этой формуле пришел, но линии по точкам строит правильно, проверял в прошлом году сам себя )))
Игорь нет случайно в запасе метода построения линии в советнике OBJ_TREND?чтобы путем создания отрезков строилась линия и соответственно перерисовка происходила путем уничтожения старых обьектов и генерации новых
если рисовать "точками" - отрезками по барно, нет не делал, но принцип тот же
если рисовать с помощью OBJ_TREND , то я обычно не заморачиваюсь и пользуюсь стандартной библиотекой
#include<ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>
вот индикатором сделал, вроде все переменные назвал по школьным формулам, может проще так будет
Я уже сделал=) Спасибо Игорь большое!))
вот индикатором сделал, вроде все переменные назвал по школьным формулам, может проще так будет
//блок удаления обьектов
int obj_total = ObjectsTotal();
string name;
for(int i=0;i < obj_total;i++){
name = ObjectName(i);
if(ObjectType(name) == OBJ_TREND){
ObjectDelete(0,name);
}
}
я правильно реализовал удаление обьектов?
у меня почему то как-то странно устаревшие обьекты удаляются...
хотя я проверил сам механизм он работает верно все значения верные...
Ты прав так и сделаю)
спасибо!)дело в том что необходимо было вычислить угол наклона линии 3. Но в силу того, что я это уже ранее делал и столкнулся с проблемой ошибочного определения из за зависимости от масштаба графика, даже если программно выставлял в свойствах графика 1 к 1. все равно была существенная погрешность даже с использованием библиотек winAPI ("user32.dll") и расчет в пикселах самого окна отрисовки окна и прочей жести. Так что задача перетекла в исполнение описанное в данной теме.
Тут сам бог велел работать с временем или номером бара по оси Х и ценой по оси Y.
я правильно реализовал удаление обьектов?
у меня почему то как-то странно устаревшие обьекты удаляются...
хотя я проверил сам механизм он работает верно все значения верные...
Типичная ошибка, надо поменять последовательность:
Да ладно)) обалдеть...
когда вы удаляете объект 0, то все объекты сдвигаются и появляется новый 0, но итератор уже ++ и удаляет 1 объект, при этом новоиспеченный 0 уже не удаляется.. итд.. большое число объектов останется из-за смены их номеров походу