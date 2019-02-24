Эффективность использования диска - страница 4

Renat Fatkhullin:

Обновитесь до последнего билда и решите проблему с интернетом. Протестируйте с помощью iperf3 канал связи и опубликуйте тут отчет.

Если у вас даже коннекты рвутся, значит ситуация аховая.

Последний билд пока я ставить не буду - пока не все баги выявлены, и не было сообщений, что именно в этом направлении были проделаны какие либо работы. К тому же сейчас у меня запущена оптимизация на сутки.

Могу приложить отчет по сети, какой для Вас наиболее убедителен, но Вы напишите, какие команды (ключи) надо вводить в продукт, на который вы дали ссылку - там .

Ну если окажется, что ситуация "аховая", то почему не организовать докачку?
 

Странно, что вы сидите на старой бете и игнорируете релиз.

С 1950 билда вышло много фиксов.

 
В последнее время мне очень важна стабильность, даже с учетом ошибок, которые известны. Брокер вообще не предлагал обновление с 1940.

Давайте выясним про сеть - так какие мне вводить команды?

 
IPERF3, ссылку я давал.

Нужно самому поработать.

 
У меня только сегодня обновился до 2006 билда, при том странным образом. Терминал не был закрыт с прошлой недели и всплыло окошко, мол обновить сейчас, или позже. Обновился, посмотрю с понедельника как работает.

P.S. Обычно обновление приходило во время запуска терминала
 
Я не специалист по работе с сетью - мне не ясно, какие Вам нужны данные.

Я знаю, что у меня интернет работает стабильно, как на прием, так и на передачу данных - я спокойно закачиваю видео и передаю файлы, а с терминалом возникают проблемы - очевидно, что проблема с терминалом....

http://test.skorostinterneta.com/widgets/speedtest-net.php


 
Сейчас обновление происходит и без перезапуска. Я лучше подожду недельку, после того как массовый будет переход на новый билд, потом выявят ошибки в его работе, исправят их, и тогда я обновлюсь...

Хотя могут и принудительно же обновить из-за перезагрузки.
 
Используйте memmory maped files и забудьте. Все же основные пользователи не используют 10-20 терминалов. 
