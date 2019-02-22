здравствуйте!помогите разобраться с загрузкой новой версии советника на маркет
хотя я в коде советника указал новую версию 2.0..
#property version "2.0"
Pavel Malyshko:
Покажите код старой версии и код новой версии (там, где установили эту версию). Это одна строка.
Pavel Malyshko:
код старой версии был что-то с единицей...
Точное значение отображается на вкладке "Версии". Посмотрите, что там указано. Скорее всего, это значение больше, чем 2.0.
Ihor Herasko:
смотрел только что..
я первый раз загрузил..
поэтому стандартно 1.0
Автор: Pavel Malyshko
Опубликован:22 февраля 2019
Текущая версия: 1.0
всё получилось)..заново вбил код и сохранил)
пишет такую ошибку :Номер версии файла должен быть выше номера предыдущей версии