здравствуйте!помогите разобраться с загрузкой новой версии советника на маркет

Новый комментарий
 

пишет такую ошибку :Номер версии файла должен быть выше номера предыдущей версии

 
хотя я в коде советника указал новую версию 2.0..
#property version   "2.0"
не помогло...
что ещё нужно поменять?
 
Pavel Malyshko:
хотя я в коде советника указал новую версию 2.0..
не помогло...
что ещё нужно поменять?

Покажите код старой версии и код новой версии (там, где установили эту версию). Это одна строка.

 
Ihor Herasko:

Покажите код старой версии и код новой версии (там, где установили эту версию). Это одна строка.

код старой версии был что-то с единицей...
сейчас поставил 2.0

 
Pavel Malyshko:

код старой версии был что-то с единицей...

Точное значение отображается на вкладке "Версии". Посмотрите, что там указано. Скорее всего, это значение больше, чем 2.0.

 
Ihor Herasko:

Точное значение отображается на вкладке "Версии". Посмотрите, что там указано. Скорее всего, это значение больше, чем 2.0.

смотрел только что..
я первый раз загрузил..
поэтому стандартно 1.0

Автор: Pavel Malyshko
Опубликован:22 февраля 2019
Текущая версия: 1.0
 
всё получилось)..заново вбил код и сохранил)
Новый комментарий