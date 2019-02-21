Фибо с разноцветными уровнями
Добрый день.
Пробую закодировать скрипт, который будет рисовать Фибо с разноцветными уровнями, код во вложении. Получается Фибо, уровни у которого отрисовываются согласно параметрам последнего из уровней в инпуте. Подскажите пожалуйста в чем ошибка?
Спасибо.
Можете код нормально вставить, и прикрепить скрины как сейчас рисует и как должно быть?
Пока что рисует так (Ваш красный)
Вроде всё нормально.Так как по Вашему нужно отрисовывать фибо?
Добрый день.
Пробую закодировать скрипт, который будет рисовать Фибо с разноцветными уровнями, код во вложении. Получается Фибо, уровни у которого отрисовываются согласно параметрам последнего из уровней в инпуте. Подскажите пожалуйста в чем ошибка?
Спасибо.
В мт4 нельзя красить уровни в разноцвет, только в мт5
Можете код нормально вставить, и прикрепить скрины как сейчас рисует и как должно быть?
Пока что рисует так (Ваш красный)
Вроде всё нормально.Так как по Вашему нужно отрисовывать фибо?
Я ьотел попробовать закодировать так, чтобы иметь возможность для каждого уровня выбрать свой цвет, но как оказалось для МТ4 это невозможно. А код вроде приклеен нормально, не знаю в хем проблема
В мт4 нельзя красить уровни в разноцвет, только в мт5
Спасибо.
Я ьотел попробовать закодировать так, чтобы иметь возможность для каждого уровня выбрать свой цвет, но как оказалось для МТ4 это невозможно. А код вроде приклеен нормально, не знаю в хем проблема
Нужно прикреплять код, а не файл. Не каждый будет скачивать файл, чтоб после просмотра кода его удалять.
Я ьотел попробовать закодировать так, чтобы иметь возможность для каждого уровня выбрать свой цвет, но как оказалось для МТ4 это невозможно. А код вроде приклеен нормально, не знаю в хем проблема
Если есть необходимость задавать каждому уровню свой цвет, то как вариант можно рисовать каждый уровень с помощью OBJ_TREND. Фибо рассчитывается так:
if(price1 > price2)level = price2 + (price1 - price2) / 100 * 61.8; //где //price1 и price2 точки по которым строится фибо //level рассчитанная цена уровня //61.8 уровень фибо
это в одну сторону, в другую зеркально.
Нужно прикреплять код, а не файл. Не каждый будет скачивать файл, чтоб после просмотра кода его удалять.
спасибо, не думал об этом, мне проще скачать на дестоп, открыть в эдиторе, а вечером поудалять все ненужное :)
Если есть необходимость задавать каждому уровню свой цвет, то как вариант можно рисовать каждый уровень с помощью OBJ_TREND. Фибо рассчитывается так:
это в одну сторону, в другую зеркально.
задача у меня была настроить именно Фибо, а не искать альтернативу
Большое спасибо за помощь.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день.
Пробую закодировать скрипт, который будет рисовать Фибо с разноцветными уровнями, код во вложении. Получается Фибо, уровни у которого отрисовываются согласно параметрам последнего из уровней в инпуте. Подскажите пожалуйста в чем ошибка?
Спасибо.