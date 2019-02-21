Фибо с разноцветными уровнями

Новый комментарий
 

Добрый день.

Пробую закодировать скрипт, который будет рисовать Фибо с разноцветными уровнями, код во вложении. Получается Фибо, уровни у которого отрисовываются согласно параметрам последнего из уровней в инпуте. Подскажите пожалуйста в чем ошибка?

Спасибо.

Файлы:
Fibo_Colors.mq4  4 kb
 
Piotr Storozenko:

Добрый день.

Пробую закодировать скрипт, который будет рисовать Фибо с разноцветными уровнями, код во вложении. Получается Фибо, уровни у которого отрисовываются согласно параметрам последнего из уровней в инпуте. Подскажите пожалуйста в чем ошибка?

Спасибо.

Можете код нормально вставить, и прикрепить скрины как сейчас рисует и как должно быть?

Пока что рисует так (Ваш красный)

Вроде всё нормально.Так как по Вашему нужно отрисовывать фибо?

 
Piotr Storozenko:

Добрый день.

Пробую закодировать скрипт, который будет рисовать Фибо с разноцветными уровнями, код во вложении. Получается Фибо, уровни у которого отрисовываются согласно параметрам последнего из уровней в инпуте. Подскажите пожалуйста в чем ошибка?

Спасибо.

В мт4 нельзя красить уровни в разноцвет, только в мт5

 
Sergey Kolemanov:

Можете код нормально вставить, и прикрепить скрины как сейчас рисует и как должно быть?

Пока что рисует так (Ваш красный)

Вроде всё нормально.Так как по Вашему нужно отрисовывать фибо?

Я ьотел попробовать закодировать так, чтобы иметь возможность для каждого уровня выбрать свой цвет, но как оказалось для МТ4 это невозможно.  А код вроде приклеен нормально, не знаю в хем проблема

 
Vitaly Muzichenko:

В мт4 нельзя красить уровни в разноцвет, только в мт5

Спасибо.

 
Piotr Storozenko:

Я ьотел попробовать закодировать так, чтобы иметь возможность для каждого уровня выбрать свой цвет, но как оказалось для МТ4 это невозможно.  А код вроде приклеен нормально, не знаю в хем проблема

Нужно прикреплять код, а не файл. Не каждый будет скачивать файл, чтоб после просмотра кода его удалять.

 
Piotr Storozenko:

Я ьотел попробовать закодировать так, чтобы иметь возможность для каждого уровня выбрать свой цвет, но как оказалось для МТ4 это невозможно.  А код вроде приклеен нормально, не знаю в хем проблема

Если есть необходимость задавать каждому уровню свой цвет, то как вариант можно рисовать каждый уровень с помощью OBJ_TREND. Фибо рассчитывается так:

if(price1 > price2)level = price2 + (price1 - price2) / 100 * 61.8;

//где
//price1 и price2 точки по которым строится фибо
//level рассчитанная цена уровня
//61.8 уровень фибо

это в одну сторону, в другую зеркально.

 
Vitaly Muzichenko:

Нужно прикреплять код, а не файл. Не каждый будет скачивать файл, чтоб после просмотра кода его удалять.

спасибо, не думал об этом, мне проще скачать на дестоп, открыть в эдиторе, а вечером поудалять все ненужное :)

 
Sergey Kolemanov:

Если есть необходимость задавать каждому уровню свой цвет, то как вариант можно рисовать каждый уровень с помощью OBJ_TREND. Фибо рассчитывается так:

это в одну сторону, в другую зеркально.

задача у меня была настроить именно Фибо, а не искать альтернативу

Большое спасибо за помощь.

 
Piotr Storozenko:

спасибо, не думал об этом, мне проще скачать на дестоп, открыть в эдиторе, а вечером поудалять все ненужное :)

ну кому как)

Это 27"

Новый комментарий