Как устранить воздействие на Трейдера... рекламы, новостей СМИ, субъективных домыслов и "инновационной" информации?... - страница 4

Мой вариант ответа:

Устранить влияние негативной информации ( реклама, или СМИ, или новости ) на Трейдера практически не возможно или ОЧЕНЬ ТРУДНО...

Но можно отстранить Трейдера от принятия решений в торговом процессе, и в этом случае ошибок будет намного меньше.

Практически этот вариант выглядит просто: Трейдер разрабатывает торговый алгоритм (торговую стратегию ), и по ней создает советник, который и торгует на рынке..., ну а Трейдер приглядывает за электроэнергией и состоянием сети интернет, и в торговый процесс не лезет...


Решение примитивное, но действенное..., и соответствует нашему форуму...

Решение не примитивное, а крайне сложное, на грани реальности.
 
Решение не примитивное, а крайне сложное, на грани реальности.
Ну, да, возможно для кого-то "крайне сложное"...   Но кто Вам сказал, что жизнь - простая штука?, и на форексе - одни цветы и шампанское?...
 
Решение не примитивное, а крайне сложное, на грани реальности.

Ну если только сложность в описании своей стратегии в коде. Правда для некоторых и невмешательство в ход торговли эксперта почти не реализуемая задача. Но если удается контролировать себя в этом плане, то все вполне нормально решаемо.

 
Не смотри ТВ , новости не читай.

Торговать сугубо по индикаторам.


 
Я что-то не понимаю, какая именно реклама воздействует на трейдера? И при чём здесь телевизор? Я уже лет 20 ни разу не смотрел телевизор. Быть может, там постоянно рекламируют торговые системы, которые сливают?
 
Не смотри ТВ , новости не читай.

Торговать сугубо по индикаторам.


На злобу дня:

Я что-то не понимаю, какая именно реклама воздействует на трейдера? И при чём здесь телевизор? Я уже лет 20 ни разу не смотрел телевизор. Быть может, там постоянно рекламируют торговые системы, которые сливают?
Это на любителя!  Можно все 20 лет не мыться , не стричься и не чистить зубы..., и все будет - нормалек!   Это же не относится к торговым системам!
 
При хорошей рекламе и товар не нужен.
 

Реклама и новости это совершенно разные стороны информации. Не зная обстановки в мире, вы не знаете ничего. Никакой теханализ не поможет в торговле.

Понравились удачные и содержательные посты  от Alexey Viktorov. ++

