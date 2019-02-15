Как устранить воздействие на Трейдера... рекламы, новостей СМИ, субъективных домыслов и "инновационной" информации?... - страница 4
Мой вариант ответа:
Устранить влияние негативной информации ( реклама, или СМИ, или новости ) на Трейдера практически не возможно или ОЧЕНЬ ТРУДНО...
Но можно отстранить Трейдера от принятия решений в торговом процессе, и в этом случае ошибок будет намного меньше.
Практически этот вариант выглядит просто: Трейдер разрабатывает торговый алгоритм (торговую стратегию ), и по ней создает советник, который и торгует на рынке..., ну а Трейдер приглядывает за электроэнергией и состоянием сети интернет, и в торговый процесс не лезет...
Решение примитивное, но действенное..., и соответствует нашему форуму...
Решение не примитивное, а крайне сложное, на грани реальности.
Ну если только сложность в описании своей стратегии в коде. Правда для некоторых и невмешательство в ход торговли эксперта почти не реализуемая задача. Но если удается контролировать себя в этом плане, то все вполне нормально решаемо.
Не смотри ТВ , новости не читай.
На злобу дня:
Я что-то не понимаю, какая именно реклама воздействует на трейдера? И при чём здесь телевизор? Я уже лет 20 ни разу не смотрел телевизор. Быть может, там постоянно рекламируют торговые системы, которые сливают?
Реклама и новости это совершенно разные стороны информации. Не зная обстановки в мире, вы не знаете ничего. Никакой теханализ не поможет в торговле.
Не голосовал!
Понравились удачные и содержательные посты от Alexey Viktorov. ++