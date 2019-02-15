Как устранить воздействие на Трейдера... рекламы, новостей СМИ, субъективных домыслов и "инновационной" информации?... - страница 2

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:

А самостоятельно анализировать услышанное никто никогда не учил?

Мне ТС с каждым своим "уникальным" опросом напоминает:


Каждый раз хочет блеснуть умом)))

 

Serqey Nikitin:

мальчик...

Я вырос из того возраста когда пиписьками меряются.

Попробуйте померяться мозгами. Если вместо мозгов губка, то в неё впитывается огромное количество дерьма из рекламы.

Вы первый от кого я слышу, что реклама действительно может оказывать воздействие. Куда катится страна???

 
Vitaly Muzichenko:

Каждый раз хочет блеснуть умом)))

Неужели Вы желаете видеть на этом форуме одну серую массу?...

Шучу!... Но и Ваше заявление как-то попахивает...

 
Alexey Viktorov:

Вы первый от кого я слышу, что реклама действительно может оказывать воздействие. Куда катится страна???

Мне нравятся Ваши ОБЩИЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ...

Может пора перейти к реальным предложениям?

 
Serqey Nikitin:

Мне нравятся Ваши ОБЩИЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ...

Может пора перейти к реальным предложениям?

Реальное предложение это: "Хочешь получить умный ответ - задавай умный вопрос!"

 

буду краток...


 
Есть хорошее правило: если кто-то о чем-то говорит, значит имеет с этого прямую выгоду. Нужно понимать, чтобы разместить какую-то инфу и сделать ее общедоступной, нужно приложить немалые усилия, а зачем это делать, если нет прямой выгоды? Время на телеке стоит денег и просто так, там никто ничего не говорит. На любом интернет ресурсе пост стоит денег, любая статья стоит денег. 
Поэтому если кто то активно проталкивает, что рубль будет падать, значит он хочет поиметь себе ликвидность, чтобы его прикупить, по тому что сейчас ему нужно купить рубли, а уж причины для покупки могут быть разные.
 
Vitaly Muzichenko:

Реальное предложение это: "Хочешь получить умный ответ - задавай умный вопрос!"

Неужели я бы задал Вам умный вопрос?...   Вы и на детские вопросы не отвечаете, и все пытаетесь уйти в сторону или заюморить...

"Куда страна катится??..."

 
Maxim Romanov:
Есть хорошее правило: если кто-то о чем-то говорит, значит имеет с этого прямую выгоду.

Безусловно без собственной выгоды никто ничего старается не делать. Но ради семи копеек разводить такие темы и опросы... да ещё и с такими вариантами ответов... Я не думаю что ТС интересует реальные ответы и результат голосования. Его интересует рейтинг и копейки начисляемые за это самый рейтинг.

Вот уже стопицот раз говорил себе не ввязываться в такие темы... Да силы воли нет. По отдельности есть и сила и воля, но вот как их объединить??? Не получается.

 
Alexey Viktorov:

... да ещё и с такими вариантами ответов... Я не думаю что ТС интересует реальные ответы и результат голосования.

Нет, Вы посмотрите, как он пел: "А самостоятельно анализировать услышанное никто никогда не учил?"...?

А сам только и может расставлять галочки к предложенным ответам!!    А самому предложить свой вариант ответа - слабо?...

1234
Новый комментарий