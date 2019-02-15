Как устранить воздействие на Трейдера... рекламы, новостей СМИ, субъективных домыслов и "инновационной" информации?... - страница 2
А самостоятельно анализировать услышанное никто никогда не учил?
Мне ТС с каждым своим "уникальным" опросом напоминает:
Каждый раз хочет блеснуть умом)))
Serqey Nikitin:
мальчик...
Я вырос из того возраста когда пиписьками меряются.
Попробуйте померяться мозгами. Если вместо мозгов губка, то в неё впитывается огромное количество дерьма из рекламы.
Вы первый от кого я слышу, что реклама действительно может оказывать воздействие. Куда катится страна???
Каждый раз хочет блеснуть умом)))
Неужели Вы желаете видеть на этом форуме одну серую массу?...
Шучу!... Но и Ваше заявление как-то попахивает...
Вы первый от кого я слышу, что реклама действительно может оказывать воздействие. Куда катится страна???
Мне нравятся Ваши ОБЩИЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ...
Может пора перейти к реальным предложениям?
Реальное предложение это: "Хочешь получить умный ответ - задавай умный вопрос!"
буду краток...
Неужели я бы задал Вам умный вопрос?... Вы и на детские вопросы не отвечаете, и все пытаетесь уйти в сторону или заюморить...
"Куда страна катится??..."
Есть хорошее правило: если кто-то о чем-то говорит, значит имеет с этого прямую выгоду.
Безусловно без собственной выгоды никто ничего старается не делать. Но ради семи копеек разводить такие темы и опросы... да ещё и с такими вариантами ответов... Я не думаю что ТС интересует реальные ответы и результат голосования. Его интересует рейтинг и копейки начисляемые за это самый рейтинг.
Вот уже стопицот раз говорил себе не ввязываться в такие темы... Да силы воли нет. По отдельности есть и сила и воля, но вот как их объединить??? Не получается.
... да ещё и с такими вариантами ответов... Я не думаю что ТС интересует реальные ответы и результат голосования.
Нет, Вы посмотрите, как он пел: "А самостоятельно анализировать услышанное никто никогда не учил?"...?
А сам только и может расставлять галочки к предложенным ответам!! А самому предложить свой вариант ответа - слабо?...