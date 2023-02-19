Помогите с простым роботом
Всем Добрый день.
У меня перестал работать робот. Кто может помочь?
В шапке кода есть ссылка на автора. У него и спросите.
Не нашел я его.
Т.е., нажать на вышеприведённую мною ссылку вы не смогли?
А на эту сможете нажать?
Или на эту:
Вот шапка кода, приведённого вами:
//+------------------------------------------------------------------+ //| MA Crossing EA.mq5 | //| Sergey Vladimirov | //| https://login.mql5.com/ru/users/Sergey_Mechanic/portfolio | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Sergey Vladimirov" #property link "https://login.mql5.com/ru/users/Sergey_Mechanic/portfolio" #property version "1.20"
В ней есть все данные об авторе советника, причём аж два раза:
- его имя
- ссылка на его страницу, которую я вам сразу и привёл
Всем привет! Нужен простенький советник.
Вот Т.З.
Внешние параметры:
1. Объём лота
2. Размер тика (разница между текущей ценой и ценой предыдущего тика) см. скрин
3. SL
4. TP
5. Время торговли
6. Кол-во ордеров в сутки
Алгоритм работы: сов с каждым тиком высчитывает разницу между ценой последнего тика и предыдущего (не в пунктах, а в валюте, в деньгах то есть).
Когда разница становится больше параметра "Размер тика", советник открывает ордер. Если разница - положительное число, то ордер на покупку, если разница со знаком минус, то на продажу.
P.S. Счёт 5 значный
Похож, но немного не то. Да и он для MT5
