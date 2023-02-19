Помогите с простым роботом

Всем Добрый день.

У меня перестал работать робот. Кто может помочь?



Файлы:
MA_new.mq5  14 kb
 
Kudrev:

В шапке кода есть ссылка на автора. У него и спросите.

 
Artyom Trishkin:

В шапке кода есть ссылка на автора. У него и спросите.

Не нашел я его.

 
Т.е., нажать на вышеприведённую мною ссылку вы не смогли?

А на эту сможете нажать?

Или на эту:

Sergei Vladimirov
Sergei Vladimirov
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Вот шапка кода, приведённого вами:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               MA Crossing EA.mq5 |
//|                                                Sergey Vladimirov |
//|        https://login.mql5.com/ru/users/Sergey_Mechanic/portfolio |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Sergey Vladimirov"
#property link      "https://login.mql5.com/ru/users/Sergey_Mechanic/portfolio"
#property version   "1.20"

В ней есть все данные об авторе советника, причём аж два раза:

  • его имя
  • ссылка на его страницу, которую я вам сразу и привёл

 

Всем привет! Нужен простенький советник.

Вот Т.З.

Внешние параметры:

1. Объём лота

2. Размер тика (разница между текущей ценой и ценой предыдущего тика) см. скрин

3. SL

4. TP

5. Время торговли

6. Кол-во ордеров в сутки

Алгоритм работы: сов с каждым тиком высчитывает разницу между ценой последнего тика и предыдущего (не в пунктах, а в валюте, в деньгах то есть). 

Когда разница становится больше параметра "Размер тика", советник открывает ордер. Если разница - положительное число, то ордер на покупку, если разница со знаком минус, то на продажу.

P.S. Счёт 5 значный

Nikolay Grigoryev #:

Всем привет! Нужен простенький советник.

Вот Т.З.

Внешние параметры:

1. Объём лота

2. Размер тика (разница между текущей ценой и ценой предыдущего тика) см. скрин

3. SL

4. TP

5. Время торговли

6. Кол-во ордеров в сутки

Алгоритм работы: сов с каждым тиком высчитывает разницу между ценой последнего тика и предыдущего (не в пунктах, а в валюте, в деньгах то есть). 

Когда разница становится больше параметра "Размер тика", советник открывает ордер. Если разница - положительное число, то ордер на покупку, если разница со знаком минус, то на продажу.

P.S. Счёт 5 значный


Только такой. Другого нет


 
Roman Shiredchenko #:

Только такой. Другого нет


Похож, но немного не то. Да и он для MT5

