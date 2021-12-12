Reaction - эксперт для MetaTrader
Юрий, а первый ордер по каким сигналам должен открываться, а то у меня в терминале в тестере стратегий вообще нет ни одного открытия?
Извините, все заработало.
Но не ясно назначение параметров, единицы их измерения и как происходять измерения (от куда и куда)?
Поясните, плиз.
- TakeProfit - уровень прибыли №1 (в каких единицах? пункты, валюта депо или % от депо)
- Lock_Level - расстояние ордера №1 (от куда и куда, единицы измерения)
- TakeProfit_Av - уровень прибыли №2 (в каких единицах? пункты, валюта депо или % от депо)
- AV_Level - расстояние ордера №2 (от чего и куда, единицы измерения)
- OR_Level - расстояние ордера №3 (от чего измерять, единицы измерения)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2019.02.12 12:14
Оказалось, что кимовский конвертер делает рабочими и некоторые другие MT4-советники под MT5
#include <KimIVToMT5.mqh> // https://c.mql5.com/3/263/KimIVToMT5.mqh #include "Reaction.mq4" // https://www.mql5.com/ru/code/24609 void OnTick() { start(); }
TakeProfit - это профит стартовой позиции, в пунктах
Lock_Level - в пунктах, расстояние просадки
TakeProfit_Av - профит при множестве позиций, в пунктах, величина условная для расчета
AV_Level - такой же как и Lock_Level, только для отложенного ордера, в пунктах
OR_Level - расстояние от цены до отложенного ордера, в пунктах
Юрий, спасибо за разъяснения. Но что-то не могу понять алгоритм работы Вашей системы?
Не совсем ясен порядок открытия ордеров. А без этого трудно выбрать правильные настройки, чтобы система не сливала.
в тестере сливает ..будь то все тики с качеством можделирования 90% ..будь то цены открытия...
евро доллар м15...но как следует из описания таймфрейм не важен...
при торговли не важен, тестер не торговля
Юрий, спасибо за разъяснения. Но что-то не могу понять алгоритм работы Вашей системы?
Не совсем ясен порядок открытия ордеров. А без этого трудно выбрать правильные настройки, чтобы система не сливала.
открываемся с рынка
при просадке лок
если и лок в просадку - усредняем
отключите одну сторону торговли, и так будет проще понять
EA может работать для небольших аккаунтов ..
да, если коэффициенты умножения лотов уменьшать
максимум у меня получалось 1.8
А как отключить одну строну торговли? В настройках такой возможности, вроде бы, нет.
Вы пишите: "если и лок в просадку - усредняем". А если цена не вернется чтобы лок усреднить? Или вернется , а потом снова отвернется, и два лока будут в просадке - по моему будет слив. Нужно другое решение...
Самое простое - не открывать с рынка два противополных ордера. Открывать один ордер по какому-то дополнительному сигналу, может индиктор добавить, например SignalLine.
Или выставлять 2 отложенных или 2 виртуальных ордера на расстоянии Дельта от цены открытия свечи, например. Если один открылся, другой удаляем или не удаляем , а удваиваем объем и переставляем на расстояние Step от Первого ордера ( тогда этот ордер будет №2).
Второй ордер откроется как встречный Первому (на расстоянии Step) с объемом в 2 раза больше Первого, а если цена не закроет Первый и Второй ордер по общей прибыли по параметру Profit>0, тогда... только не усредняться со вторым, но можно усредняться Первым ордером. Надо ещё подумать, что делать дальше.
Reaction
Без индикаторный торговый робот.
Автор: Iurii Tokman