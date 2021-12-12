Reaction - эксперт для MetaTrader

Без индикаторный торговый робот.

Автор: Iurii Tokman

 

Юрий, а первый ордер по каким сигналам должен открываться, а то у меня в терминале в тестере стратегий вообще нет ни одного открытия?

Извините, все заработало.

Но не ясно назначение параметров, единицы их измерения и как происходять измерения (от куда и куда)?

Поясните, плиз.

  • TakeProfit - уровень прибыли №1 (в каких единицах? пункты, валюта депо или  % от депо)
  • Lock_Level - расстояние ордера №1 (от куда и куда, единицы измерения)
  • TakeProfit_Av - уровень прибыли №2 (в каких единицах? пункты, валюта депо или  % от депо)
  • AV_Level - расстояние ордера №2 (от чего и куда, единицы измерения)
  • OR_Level - расстояние ордера №3 (от чего измерять, единицы измерения)
 
Проверить на реальных тиках можно так

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: MT4Orders

fxsaber, 2019.02.12 12:14

Оказалось, что кимовский конвертер делает рабочими и некоторые другие MT4-советники под MT5

#include <KimIVToMT5.mqh> // https://c.mql5.com/3/263/KimIVToMT5.mqh

#include "Reaction.mq4"   // https://www.mql5.com/ru/code/24609

void OnTick() { start(); }
 
TakeProfit - это профит стартовой позиции, в пунктах
Lock_Level  - в пунктах, расстояние просадки
TakeProfit_Av - профит при множестве позиций, в пунктах, величина условная для расчета
AV_Level - такой же как и Lock_Level, только для отложенного ордера, в пунктах
OR_Level  - расстояние от цены до отложенного ордера, в пунктах

 

в тестере сливает ..будь то все тики с качеством можделирования 90% ..будь то цены открытия...
евро доллар м15...но как следует из описания таймфрейм не важен...
настройки по умолчанию...

 
THX Юрий, с небольшими ревизиями, EA может работать для небольших аккаунтов .. Я пытаюсь понять вашу идею ..
 

Юрий, спасибо за разъяснения. Но что-то не могу понять алгоритм работы Вашей системы?

Не совсем ясен порядок открытия ордеров. А без этого трудно выбрать правильные настройки, чтобы система не сливала.

 
Pavel Malyshko:

в тестере сливает ..будь то все тики с качеством можделирования 90% ..будь то цены открытия...
евро доллар м15...но как следует из описания таймфрейм не важен...

при торговли не важен, тестер не торговля

 
Виктор:

Юрий, спасибо за разъяснения. Но что-то не могу понять алгоритм работы Вашей системы?

Не совсем ясен порядок открытия ордеров. А без этого трудно выбрать правильные настройки, чтобы система не сливала.

открываемся с рынка
при просадке лок
если и лок в просадку - усредняем

отключите одну сторону торговли, и так будет проще понять

 
nail sertoglu:
EA может работать для небольших аккаунтов .. 

да, если коэффициенты умножения лотов уменьшать
максимум у меня получалось 1.8

 
Iurii Tokman:

открываемся с рынка
при просадке лок
если и лок в просадку - усредняем

отключите одну сторону торговли, и так будет проще понять

А как отключить одну строну торговли? В настройках такой возможности, вроде бы, нет.

Вы пишите: "если и лок в просадку - усредняем". А если цена не вернется чтобы лок усреднить? Или вернется , а потом снова отвернется, и два лока будут в просадке - по моему будет слив. Нужно другое решение...

Самое простое - не открывать с рынка два противополных ордера. Открывать один ордер по какому-то дополнительному сигналу, может индиктор добавить, например SignalLine.

Или выставлять 2 отложенных или 2 виртуальных ордера на расстоянии Дельта  от цены открытия свечи, например. Если один открылся, другой удаляем или не удаляем , а удваиваем объем и переставляем на расстояние Step от Первого ордера ( тогда этот ордер будет №2).

Второй ордер откроется как встречный Первому (на расстоянии Step) с объемом в 2 раза больше Первого, а если цена не закроет Первый и Второй ордер по общей прибыли по параметру Profit>0, тогда... только не усредняться со вторым, но можно усредняться Первым ордером. Надо ещё подумать, что делать дальше.

