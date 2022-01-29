Сервисдеск не отвечает. Завка #2229986.
Прошла неделя с момента принятия заявки на рассмотрение Сервисдеском. Ответа не получил.
Прошу передать моё обращение в Сервисдеск (заявка #2229986) и прошу Сервисдеск ответить в моей завке.
Спасибо.
Модераторов на рассмотрение таких заявок нет , имейте в виду. Если вас забанят во Фрилансе за нарушение Правил, как это и произошло, то вероятность что вашу заявку рассмотрят в Сервисдеске близка к нулю. Просто некому тратить на это время.
Уважаемый Рашид,
прошу вернуть мне доступ к Фрилансу, так как я не нанес сервису ущерба моими действиями. Ни материального, ни ущерба репутации сервиса нету.
За последние два года моей работы во Фрилансе я заработал для сервиса около 1200 долларов (10% комиссия).
Вот моя переписка с сервисдеском, где я пытался объяснить что мое нарушение допущено по моей невнимательности, а не умышленно:
Спасибо.
Спасибо, Рашид !
Вопрос закрыт.
