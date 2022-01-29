Сервисдеск не отвечает. Завка #2229986.

Новый комментарий
 

Прошла неделя с момента принятия заявки на рассмотрение Сервисдеском. Ответа не получил.

Прошу передать моё обращение в Сервисдеск (заявка #2229986) и прошу Сервисдеск ответить в моей завке.

Спасибо.

 
Maksym Mudrakov:

Прошла неделя с момента принятия заявки на рассмотрение Сервисдеском. Ответа не получил.

Прошу передать моё обращение в Сервисдеск (заявка #2229986) и прошу Сервисдеск ответить в моей завке.

Спасибо.

Неделя мало, месяц ждите. Да и то это быстро :))
 
Две недели нету ответа.
 
Maksym Mudrakov:

Прошла неделя с момента принятия заявки на рассмотрение Сервисдеском. Ответа не получил.

Прошу передать моё обращение в Сервисдеск (заявка #2229986) и прошу Сервисдеск ответить в моей завке.

Спасибо.

Заявка по финансовому вопросу? Если нет, то можете не ждать.
 
Maksym Mudrakov:

Прошла неделя с момента принятия заявки на рассмотрение Сервисдеском. Ответа не получил.

Прошу передать моё обращение в Сервисдеск (заявка #2229986) и прошу Сервисдеск ответить в моей завке.

Спасибо.

Модераторов на рассмотрение таких заявок нет  , имейте в виду. Если вас забанят во Фрилансе за нарушение Правил, как это и произошло, то вероятность что вашу заявку рассмотрят в Сервисдеске близка к нулю. Просто некому тратить на это время.

 

Уважаемый Рашид,

прошу вернуть мне доступ к Фрилансу, так как я не нанес сервису ущерба моими действиями. Ни материального, ни ущерба репутации сервиса нету.

За последние два года моей работы во Фрилансе я заработал для сервиса около 1200 долларов (10% комиссия).

Вот моя переписка с сервисдеском, где я пытался объяснить что мое нарушение допущено по моей невнимательности, а не умышленно:


Спасибо.

 

Спасибо, Рашид !

Вопрос закрыт.

[Удален]  
Rashid Umarov #:

Модераторов на рассмотрение таких заявок нет  , имейте в виду. Если вас забанят во Фрилансе за нарушение Правил, как это и произошло, то вероятность что вашу заявку рассмотрят в Сервисдеске близка к нулю. Просто некому тратить на это время.

Рассмотрите пожалуйста заявку , #2262476. Что от меня хочет Сервисдеск я уже не понимаю вообще 
Новый комментарий