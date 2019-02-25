Как вам название "КиберКей" ? (от Cyber Key) - страница 2

Vitaly Muzichenko:

Он тем-же и занимается когда ребята не успевают, иногда приобщал моего брата, но это когда полный завал, а такое бывает частенько, особенно по осени. 

Ну значит 10 -15 лет я просто убил, а сейчас приобрел, то чем я хочу заниматься, спасибо моей супруги и MQL =) Есть семья: дочь, собака, кот, жена =) любимая работа, та самая компьютерная.

Тут я уже деньги не беру., то было, дай бог и это поднимется.

 
Aleksey Rodionov:

+-миллион.  Я изначально когда начал заниматься, построил некую схему. Я не сижу в офисе, я пилил, собирал, оббивал и ездил на доставки.

Может в этом разница.

Он кстати веган, и постоянно говорит: "У вас нифига не получается, потому что вы жрёте мясо, а так как мир это матрица, то вам это возвращается в виде невезений".
Иногда задумаешься над его словами глядя на луну, и начинаешь в это верить ... может и вправду пора прекратить поедать животные продукты.

 
Vitaly Muzichenko:

Есть со стажем одни. Я после этого думаю, что они все придкряются. Веган был один до рвоты, просто увидев это, пришло время рожать, заставили есть мясо, ела. Как говорится : Жизнь приспичит. =)

Сейчас ребенку больше года, мама ест мясо, так надо.

 
Aleksey Rodionov:
Нет мой друг, вы заблуждённо мыслите о веганстве.

Почитайте, важно правильно выбирать питание, а не абы как.

Вот кстати ещё веган, и веган - это не обязательно внешне весь больной, худой и жёлтый, то не правильные веганы

 
Обожаю мясо, готов его есть сырым, но в приправе, люблю фильм "молчание ягнят"
 
на учет так встанешь)
Vitaly Muzichenko:

....... Иногда задумаешься над его словами глядя на луну, и ...........

Я ожидал несколько другого продолжения )))))))

 
Извините, что не по теме, но CyberKey вроде читается СайберКи )) Или нет?
 
 
Aleksey Rodionov:

Кстате на печать лого придумал =) ниже, уже все готово, тоже жду критики

Неловкий вопрос - почему на печати Человек-Паук? ) Или Человек-Муравей? Я не спец по комиксам, но до боли знакомое.

Не, точно ЧП

И на пенсии, вынужден подрабатывать на оплату ЖКХ...

