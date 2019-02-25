Как вам название "КиберКей" ? (от Cyber Key) - страница 2
Он тем-же и занимается когда ребята не успевают, иногда приобщал моего брата, но это когда полный завал, а такое бывает частенько, особенно по осени.
Ну значит 10 -15 лет я просто убил, а сейчас приобрел, то чем я хочу заниматься, спасибо моей супруги и MQL =) Есть семья: дочь, собака, кот, жена =) любимая работа, та самая компьютерная.
Тут я уже деньги не беру., то было, дай бог и это поднимется.
+-миллион. Я изначально когда начал заниматься, построил некую схему. Я не сижу в офисе, я пилил, собирал, оббивал и ездил на доставки.
Может в этом разница.
Он кстати веган, и постоянно говорит: "У вас нифига не получается, потому что вы жрёте мясо, а так как мир это матрица, то вам это возвращается в виде невезений".
Иногда задумаешься над его словами глядя на луну, и начинаешь в это верить ... может и вправду пора прекратить поедать животные продукты.
Есть со стажем одни. Я после этого думаю, что они все придкряются. Веган был один до рвоты, просто увидев это, пришло время рожать, заставили есть мясо, ела. Как говорится : Жизнь приспичит. =)
Сейчас ребенку больше года, мама ест мясо, так надо.
Нет мой друг, вы заблуждённо мыслите о веганстве.
Почитайте, важно правильно выбирать питание, а не абы как.
Вот кстати ещё веган, и веган - это не обязательно внешне весь больной, худой и жёлтый, то не правильные веганы
Я ожидал несколько другого продолжения )))))))
Кстате на печать лого придумал =) ниже, уже все готово, тоже жду критики
Неловкий вопрос - почему на печати Человек-Паук? ) Или Человек-Муравей? Я не спец по комиксам, но до боли знакомое.
Не, точно ЧП
И на пенсии, вынужден подрабатывать на оплату ЖКХ...