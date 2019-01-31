Помогите купить

У меня на счету 30 USD, подписка на сигнал тоже стоит 30. В мт4 и мт 5 отображаются мои 30USD, но при нажатии кнопки подписаться, ни чего не происходит, ни какого окна, ни какой надписи. Не покупается
 
Smo01:
Подписываетесь через сайт или через терминал?

 

Пытаюсь через сайт, но переводит в терминал и там уже пробую

Vladimir Karputov:

Пытаюсь через сайт, но открывается терминал и там уже

 
Smo01:

Покажите пошагово скриншоты из терминала.

 
Vladimir Karputov:

нажимаю зелёную - копировать за 30
 
 
появляется окно, открыть мт 5
 
 
с права нажимаю 30 USD
 
