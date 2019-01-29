Добавить в генерацию советника индикатор - страница 2

Vladimir Karputov:

Телепаты в отпуске. Поэтому на техническом форуме принято подробно описать что, куда и где нажимали, что и итоге получили. Без этого ни как.

как же вы без телепатов пепелац из гаража вакатываете?! - непорядок

1. MetaEditor

2. капа - "Создать"

3. 


4. Линк "Как собрать робота в Мастере MQL5"

далее - по видео (первый пример, по правилам, делается, как показывает учитель).

 
Андрей:

Дайте итоговый код, который Вы сгенерировали.

 
Vladimir Karputov:

старый Test_expert уже удалил...

переформировал новый по тому же видео - новый собрался без ошибок. :(

 
Андрей:

Сразу нужно было барабашку звать и сахарок в угол комнаты насыпать :)

 
Vladimir Karputov:

ну что ж... какой-никакой совет - принят :)

в следующий раз сохраню тест.

 
Vladimir Karputov:

всё же было бы здОрово, если бы при "перейти к определению" срабатывало и на системных функциях.

 
Андрей:

Так переходить некуда! На то она и системная - то бишь встроенная внутрь MQL5 ядра. А раз системная - значит нечего ручонками пользователя там лазить.

 
Vladimir Karputov:

ну... обычно это делается так - если системная библиотека подцеплена, то делается позднее связывание оной (а системная так ваще подцеплена всегда)

Далее выгребается из неё набор типов, коие можно продемонстрировать клиенту в режиме "только для чтения".

По крайней мере клиент, такой, как я, будет знать, что тип зарегистрирован, и не будет умничать и задавать глупые вопросы.

 
Андрей:

Тут Вам не там (в смысле не совсем всё как в С и им подобным). Если пользователю не положено - значит не положено. Ибо нечего шарить шаловливыми ручонками. Что не ясно - всегда есть документация по MQL5 языку.

 
Vladimir Karputov:

я за гласность! - ползатель должен знать... ну просто чтобы не надоедал.

Справочник-хорошо, но когда не компилится, то справочник не помогает (просто, потому что ошибок в синтаксисе нет!)

