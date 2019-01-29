Добавить в генерацию советника индикатор - страница 2
Телепаты в отпуске. Поэтому на техническом форуме принято подробно описать что, куда и где нажимали, что и итоге получили. Без этого ни как.
как же вы без телепатов пепелац из гаража вакатываете?! - непорядок
1. MetaEditor
2. капа - "Создать"
3.
4. Линк "Как собрать робота в Мастере MQL5"
далее - по видео (первый пример, по правилам, делается, как показывает учитель).
Дайте итоговый код, который Вы сгенерировали.
старый Test_expert уже удалил...
переформировал новый по тому же видео - новый собрался без ошибок. :(
Сразу нужно было барабашку звать и сахарок в угол комнаты насыпать :)
ну что ж... какой-никакой совет - принят :)
в следующий раз сохраню тест.
всё же было бы здОрово, если бы при "перейти к определению" срабатывало и на системных функциях.
Так переходить некуда! На то она и системная - то бишь встроенная внутрь MQL5 ядра. А раз системная - значит нечего ручонками пользователя там лазить.
ну... обычно это делается так - если системная библиотека подцеплена, то делается позднее связывание оной (а системная так ваще подцеплена всегда)
Далее выгребается из неё набор типов, коие можно продемонстрировать клиенту в режиме "только для чтения".
По крайней мере клиент, такой, как я, будет знать, что тип зарегистрирован, и не будет умничать и задавать глупые вопросы.
Тут Вам не там (в смысле не совсем всё как в С и им подобным). Если пользователю не положено - значит не положено. Ибо нечего шарить шаловливыми ручонками. Что не ясно - всегда есть документация по MQL5 языку.
я за гласность! - ползатель должен знать... ну просто чтобы не надоедал.
Справочник-хорошо, но когда не компилится, то справочник не помогает (просто, потому что ошибок в синтаксисе нет!)