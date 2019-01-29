Добавить в генерацию советника индикатор
При создании советника, в мастере есть список индикаторов.
Откуда они берутся для списка и как включить в этот список новый (ну, скажем Alligator)
Спасибо.
Вы спрашиваете про Мастер MQL5?
Если так, то есть несколько статей по созданию модулей:
Общая информация - Мастер MQL5: Новая версия
Как написать свой модуль сигналов: Мастер MQL5: Как написать свой модуль торговых сигналов
Вам как раз нужно написать свой модуль торговых сигналов на основе пользовательского индикатора iAlligator.
Вы спрашиваете про Мастер MQL5?
Если так, то есть несколько статей по созданию модулей:
Общая информация - Мастер MQL5: Новая версия
Как написать свой модуль сигналов: Мастер MQL5: Как написать свой модуль торговых сигналов
Вам как раз нужно написать свой модуль торговых сигналов на основе пользовательского индикатора iAlligator.
>>Вам как раз нужно написать свой модуль торговых сигналов на основе пользовательского индикатора iAlligator
вот это я и пытаюсь, но нет ни шаблона, ни примера
>>Вам как раз нужно написать свой модуль торговых сигналов на основе пользовательского индикатора iAlligator
вот это я и пытаюсь, но нет ни шаблона, ни примера
Прочтите: Как написать свой модуль сигналов: Мастер MQL5: Как написать свой модуль торговых сигналов.
Затем ознакомьтесь как написан модуль, например MACD: [data folder]\MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMACD.mqh
И по образу и подобию НАПИШИТЕ СВОЙ МОДУЛЬ.
Вы спрашиваете про Мастер MQL5?
Если так, то есть несколько статей по созданию модулей:
Общая информация - Мастер MQL5: Новая версия
Как написать свой модуль сигналов: Мастер MQL5: Как написать свой модуль торговых сигналов
Вам как раз нужно написать свой модуль торговых сигналов на основе пользовательского индикатора iAlligator.
ага! по ссылке Мастер MQL5: Как написать свой модуль торговых сигналов вроде нашел про сигналы
Прочтите: Как написать свой модуль сигналов: Мастер MQL5: Как написать свой модуль торговых сигналов.
Затем ознакомьтесь как написан модуль, например MACD: [data folder]\MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMACD.mqh
И по образу и подобию НАПИШИТЕ СВОЙ МОДУЛЬ.
а ещё подскажите пожалуйста, где задекларированы перечислители типа ENUM_APPLIED_PRICE
и почему
не переходит к декларации типа?
а ещё подскажите пожалуйста, где задекларированы перечислители типа ENUM_APPLIED_PRICE
и почему
не переходит к декларации типа?
В справке. Всё есть в справке (ставите крыску посредине слова ENUM_APPLIED_PRICE и жмакаете F1)
В справке. Всё есть в справке (ставите крыску посредине слова ENUM_APPLIED_PRICE и жмакаете F1)
в справке я его нашел, но библиотека или заголовочный там не указаны.
Я почему спрашиваю, потому что посмотрел видео, как формируется эксперт в мастере, так мастер сформировал эксперт, который не собирается. И ругается как раз на эти самые перечислители
в справке я его нашел, но библиотека или заголовочный там не указаны.
Я почему спрашиваю, потому что посмотрел видео, как формируется эксперт в мастере, так мастер сформировал эксперт, который не собирается. И ругается как раз на эти самые перечислители
Если "Перейти к определению" не активно - значит это системная функция, переменная, структура. И всё что есть у Вас в таком случае - это справка.А что Вы там собираете и какие ошибки - мы не знаем, не телепаты мы.
Если "Перейти к определению" не активно - значит это системная функция, переменная, структура. И всё что есть у Вас в таком случае - это справка.А что Вы там собираете и какие ошибки - мы не знаем, не телепаты мы.
без телепатии понятно - если спрашиваю про библиотеку или заголовочный файл, стало быть "не определены типы"
я ж говорю - не собирается.
а "Перейти к определению" активно, но не переходит. Если функция системная, то должно собираться всегда.
Почему-то после мастера ошибки
без телепатии понятно - если спрашиваю про библиотеку или заголовочный файл, стало быть "не определены типы"
я ж говорю - не собирается.
а "Перейти к определению" активно, но не переходит. Если функция системная, то должно собираться всегда.
Почему-то после мастера ошибки
Телепаты в отпуске. Поэтому на техническом форуме принято подробно описать что, куда и где нажимали, что и итоге получили. Без этого ни как.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
При создании советника, в мастере есть список индикаторов.
Откуда они берутся для списка и как включить в этот список новый (ну, скажем Alligator)
Спасибо.