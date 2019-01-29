Добавить в генерацию советника индикатор

При создании советника, в мастере есть список индикаторов.

Откуда они берутся для списка и как включить в этот список новый (ну, скажем Alligator)


Спасибо.

 
Вы спрашиваете про Мастер MQL5?

Если так, то есть несколько статей по созданию модулей:

Общая информация - Мастер MQL5: Новая версия

Как написать свой модуль сигналов: Мастер MQL5: Как написать свой модуль торговых сигналов


Вам как раз нужно написать свой модуль торговых сигналов на основе пользовательского индикатора iAlligator.

 
>>Вам как раз нужно написать свой модуль торговых сигналов на основе пользовательского индикатора iAlligator

вот это я и пытаюсь, но нет ни шаблона, ни примера 


 
Прочтите: Как написать свой модуль сигналов: Мастер MQL5: Как написать свой модуль торговых сигналов.

Затем ознакомьтесь как написан модуль, например MACD: [data folder]\MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMACD.mqh 

И по образу и подобию НАПИШИТЕ СВОЙ МОДУЛЬ.

 
ага! по ссылке Мастер MQL5: Как написать свой модуль торговых сигналов вроде нашел про сигналы

 
а ещё подскажите пожалуйста, где задекларированы перечислители типа ENUM_APPLIED_PRICE

и почему                


не переходит к декларации типа?

 
В справке. Всё есть в справке (ставите крыску посредине слова ENUM_APPLIED_PRICE и жмакаете F1)

 
в справке я его нашел, но библиотека или заголовочный там не указаны.

Я почему спрашиваю, потому что посмотрел видео, как формируется эксперт в мастере, так мастер сформировал эксперт, который не собирается. И ругается как раз на эти самые перечислители

 
Если "Перейти к определению" не активно - значит это системная функция, переменная, структура. И всё что есть у Вас в таком случае - это справка.

А что Вы там собираете и какие ошибки - мы не знаем, не телепаты мы.
 
без телепатии понятно - если спрашиваю про библиотеку или заголовочный файл, стало быть "не определены типы"

я ж говорю - не собирается.

а "Перейти к определению" активно, но не переходит. Если функция системная, то должно собираться всегда.

Почему-то после мастера ошибки

 
Телепаты в отпуске. Поэтому на техническом форуме принято подробно описать что, куда и где нажимали, что и итоге получили. Без этого ни как.

