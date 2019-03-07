Открыто несколько позиций с одинаковым тикетом, объемом лота 0.00

Помогите прокомментировать следующие скриншоты, заранее спасибо:

1) Объем 0.00, позиция Buy, текущая цена выше уровня TP, позиция висит на графике.

2) Объемы 0.00

3) Одинаковые тикеты


P.S. Это все результаты из тестера. Вот настройки тестера:


Скинь параметры

 
Aleksandr Kuripko:

Скинь параметры

Пожалуйста объясни, что именно ты имеешь ввиду?
 
shadow-:
это робот открывал позиции?
Да, все верно. Это робот в тестере. Модифицировал уровни ТП и СЛ.
 
значит не работает ваш робот на истории. или ошибка в коде по размеру лота и по сл. и тп при чтении истории. либо настройки соаетника проверьте по выставляемому ордеру
 
Билд 1977?

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5

fxsaber, 2019.01.23 17:54

Уважаемые разработчики, что же Вы натворили с Тестером?!

Вот две открытые в одну сторону SELL-позиции на Неттинг-счете с одинаковыми тикетами

На утреннем билде все было отлично. Текущий (1977) - беда. Убил уйму времени на поиск ошибок, а оказалось, что баги вовсе не мои.

Большая просьба исправить!


 
shadow-:
значит не работает ваш робот на истории. или ошибка в коде по размеру лота и по сл. и тп при чтении истории. либо настройки соаетника проверьте по выставляемому ордеру

Ордера все выставляются с фиксированным лотом 0.01 и выставляются корректно. Такие ситуации возникают не всегда, но по моим наблюдениям - только после изменения ТП или СЛ. У некоторых позиций тикет меняется на одинаковый или размер лота меняется на 0. 

Ошибок в лог не выводит.

По поводу размера лота вообще не понятно. Он не участвует в TRADE_ACTION_SLTP

 
Evgeny Belyaev:

Билд 1977?


Да, 1977


 
vvebus:

Ордера все выставляются с фиксированным лотом 0.01 и выставляются корректно. Такие ситуации возникают не всегда, но по моим наблюдениям - только после изменения ТП или СЛ. У некоторых позиций тикет меняется на одинаковый или размер лота меняется на 0. 

Ошибок в лог не выводит.

По поводу размера лота вообще не понятно. Он не участвует в TRADE_ACTION_SLTP


 
shadow-:
смените в настройках тестера режим торговли с без задержек . на другой. ( не помню точно что там есть )  ;-). ну например перерыв добавьте. и проверьте снова на тестере
 
Судя по всему - проблема была в билде. На данный момент все ок, в коде ничего не менял
