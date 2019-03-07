Открыто несколько позиций с одинаковым тикетом, объемом лота 0.00
Помогите прокомментировать следующие скриншоты, заранее спасибо:
1) Объем 0.00, позиция Buy, текущая цена выше уровня TP, позиция висит на графике.
2) Объемы 0.00
3) Одинаковые тикеты
P.S. Это все результаты из тестера. Вот настройки тестера:
Скинь параметры
это робот открывал позиции?
Да, все верно. Это робот в тестере. Модифицировал уровни ТП и СЛ.
Билд 1977?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2019.01.23 17:54
Уважаемые разработчики, что же Вы натворили с Тестером?!
Вот две открытые в одну сторону SELL-позиции на Неттинг-счете с одинаковыми тикетами
На утреннем билде все было отлично. Текущий (1977) - беда. Убил уйму времени на поиск ошибок, а оказалось, что баги вовсе не мои.
Большая просьба исправить!
значит не работает ваш робот на истории. или ошибка в коде по размеру лота и по сл. и тп при чтении истории. либо настройки соаетника проверьте по выставляемому ордеру
Ордера все выставляются с фиксированным лотом 0.01 и выставляются корректно. Такие ситуации возникают не всегда, но по моим наблюдениям - только после изменения ТП или СЛ. У некоторых позиций тикет меняется на одинаковый или размер лота меняется на 0.
Ошибок в лог не выводит.
По поводу размера лота вообще не понятно. Он не участвует в TRADE_ACTION_SLTP
