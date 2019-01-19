Вопрос по MQL4 для Бинарных опционов
Всем привет!
Пишу советник для Бинарных опционов. % выигрыша (Win) может меняться. Существует ли возможность в MQL4 перед открытием ордера получить этот самый % выигрыша? Чтобы при низких значениях ордер не открывать.
По идее Symbol() должен вернуть полную строку. А уж отделить оттуда нужное дело техники и пара строковых функций.
Нет, не возвращает. Только название инструмента. Это первое, что я проверил :-)
это может быть в описании символа - смотрите спецификацию
SymbolInfoString(Symbol(), SYMBOL_DESCRIPTION)) вернуло "A Win=85"
Большое спасибо!
