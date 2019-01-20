Ошибка при установки терминала - страница 3
Спасибо, установлю Windows 7, а м.б., лучше сразу Windows 10? Какой вариант лучше для hp?
Как у вас успехи, какое решение приняли по установке? или уже начали установку и что то не срослось, по этому не пишите.... =)
Думал, что, XP установлен на диске С, хотел очистить его от нужной информации переводом в D. Обнаружил, что, XP установлен на диске D. Как теперь поступить? Сначала удалить XP из D и затем установить 7-ку на С? Посоветуй лучший вариант, пожалуйста. Все рабочие и нужные файлы находятся в D. С почти пустой и не содержит нужной информации.
Если С: пустой, ставить на на него 7-ку, она автоматом увидит другие системы, и потом при загрузке будет выбор системы: 7-ка или ХР.
Хотел тоже так же предложить, но бывают проблемы с запусками систем именно XP и 7, лично сталкивался.
Теперь, появились 2 варианта установки 7-ки - Ваш и Тараса. На каком варианте лучше остановиться, чтобы не потерять нужные файлы?
С содержит Windows Loader 2.2.1.exe 3,76 Мб, папку ПКМ, разные твики (папки HDD, Reg_ПКМ, SSD) и разной мелочи, Свободно 93,7 ГБ при полном объеме 97,6 ГБ.
Ставьте на С еще одну винду, при установке в диалоговом окне отформотируйте диск С (хотя сам должен очистится при установке), будет два нидовса, за пуститесь с 7-ки, создайте папку на диске С, скиньте туда се нужные файли или в стандартный каталог "Документы" в 7-ки туда все скопируйте, потом отформотируйте Д и все работайте на здоровые с 7-кой и чистым диском Д
Yousufkhodja Sultono
Скиньте скрин в свойствах "Мой компьютер" где тип системы и ОЗУ, я вам скажу какую семерку скачать и где, вообще провожу вас до полной установки и форматирования Д (+ копирование и т.д.)
Пока не забыл. Скиньте еще скрин из диспетчера устройств пункт "Сетевые адаптары" драйвера надо будет заранее скачать, а то останитесь без интернета, в 7-ки установка не предусмотрена. Вроде пока все.