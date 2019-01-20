Ошибка при установки терминала - страница 4

Sergey Basov:

Не морочьте мозги Юсуфу (он крутой, просто далёк от сисадминства).

Нужно скопировать всё, что нужно на флешку или USB-HDD. Он говорит, что данных немного, не терабайты по крайней мере.

Потом пусть Windows 7 ставит, лучше x64,  с нуля. Зачем старый хлам и двойная загрузка?

Если бы можно скинуть былобы на внешку, я думаю он бы не писал тут, а все уже сделал бы.
 

