Какая операционная система стоит в вашем телефоне? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С 3dnews
Нокиа переходит на виндоус...
Да, уже открыто об этом говорят. Нокиа сильно потеряла что у нее была только Symbian. Будут ставить Windows Mobile, Android-у вроде как отказали, но может со временем и его будут ставить хз.
Nokia считает, что переходить на андроид -- всё равно, что писать зимой в штаны для того, что бы согреться.
http://habrahabr.ru/blogs/mobiledev/104744/
Nokia считает, что переходить на андроид -- всё равно, что писать зимой в штаны для того, что бы согреться.
http://habrahabr.ru/blogs/mobiledev/104744/
- как минимум некорректен. Это примерно как сравнивать Windows 3.11 и Windows NT, из тех же времён - типа и то и то - Мелкософт.
-
Вот этот пункт:
-
Windows Phone 7(Windows Mobile)
А что с андроидом не так?????
конкурент.
это как с оператором Life:) в Украине. Все другие операторы установили для него спецтарифы, так как конкурент.
Я прочел что с ним не так, директор Нокии сказал, что если они мы установим андроид, чем мы будем отличаться от других конкурентов.... сольемся с серой массой
а вы его значит в помойку и разрабатываете мобильную версию в первую очередь для iPhone ? где логика ?
хотя она есть, если предположить, что вам мягко сказать "все-равно" на тех, кто реально пользовался мобильным MT.
переделать мобильный МТ4 (WM), чтобы он работал с серваком МТ5 дело одного дня. но вам проще все "в утиль"...
Voodoo_King:
По результатам голосования мы видим все, что Windows Mobile в большинстве 21%,