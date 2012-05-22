Какая операционная система стоит в вашем телефоне? - страница 2

Нокиа переходит на виндоус...

 

Да, уже открыто об этом говорят. Нокиа сильно потеряла что у нее была только Symbian. Будут ставить Windows Mobile, Android-у вроде как отказали, но может со временем и его будут ставить хз.

 

Nokia считает, что переходить на андроид -- всё равно, что писать зимой в штаны для того, что бы согреться.

http://habrahabr.ru/blogs/mobiledev/104744/

Исполнительный директор Nokia высказал отношение компании к платформе Android
aZtec:

А что с андроидом не так?????
 

  • Вот этот пункт:
  • Windows Phone 7(Windows Mobile)

- как минимум некорректен. Это примерно как сравнивать Windows 3.11 и Windows NT, из тех же времён - типа и то и то - Мелкософт.
 
конкурент.

это как с оператором Life:) в Украине. Все другие операторы установили для него спецтарифы, так как конкурент.

 

Я прочел что с ним не так, директор Нокии сказал, что если они мы установим андроид, чем мы будем отличаться от других конкурентов.... сольемся с серой массой

 
да... ну что Метаквоты ? По результатам голосования мы видим все, что Windows Mobile в большинстве 21%,

а вы его значит в помойку и разрабатываете мобильную версию в первую очередь для iPhone ? где логика ?

хотя она есть, если предположить, что вам мягко сказать "все-равно" на тех, кто реально пользовался мобильным MT.

переделать мобильный МТ4 (WM), чтобы он работал с серваком МТ5 дело одного дня. но вам проще все "в утиль"...

 

Voodoo_King:
 По результатам голосования мы видим все, что Windows Mobile в большинстве 21%,

Не передёргивайте. В большинстве - те, у кого "обычный телефон" (36%). Т.е. те, кого вообще не интересует тип операционной системы в телефоне.
