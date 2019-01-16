Брексит

Новый комментарий
 
Сегодня в 22:00 по Москве голосование по выходу Великобритании из ЕС.

Судя по новостям, ожидаются: повышенная волатильность, отсутствие ликвидности, гэпы, неадекватные проскальзывания и исполнение по ценам, которых даже рядом нет в потоке котировок.

Любопытно, что произойдёт. (с некоторыми сигналами, например))
 
Самое время закрывать позиции. А что произойдет, всем стопа повыбивает =) Тоже надо будет понаблюдать.
 
Что-то они совсем не по-английски выходят...
 
Ivan Butko:
Сегодня в 22:00 по Москве голосование по выходу Великобритании из ЕС.

Судя по новостям, ожидаются: повышенная волатильность, отсутствие ликвидности, гэпы, неадекватные проскальзывания и исполнение по ценам, которых даже рядом нет в потоке котировок.

Любопытно, что произойдёт. (с некоторыми сигналами, например)

Да ничего, особого не произойдет - вариант Мэй, парламент отвергнет, это уже заложено в цене, 21-го она представит вариант "Б" который даже если будет принят, уже физически не успеют оформить к 29-му марта, => брекзит отсрочат. Собственно на этом фунт сейчас растет. Если Мэй не вынудят уйти в отставку, то он какое-то время еще будет расти.  

 

Вроде не в 22-00, а в 23-00. Но это не точно.

Перевод:

Голосование по Брекситу в Палате общин является явным риском для любого человека, имеющего 100 фунтов стерлингов Великобритании и даже CFD на евро.

С учетом того, что голосование состоится завтра между 6:00 и 7:00 по AEDT (15.01.19 с 23:00 по 00:00 МСК), существует вероятность повышенной волатильности в валютных кроссах GBP, а также в CFD на Великобританию 100. ﻿

 
Yevhenii Levchenko:
Что-то они совсем не по-английски выходят...

Вышел бы хороший заголовок какой-нибудь газетной статьи на эту тему))

 
надо срочно ставить всех роботов на режим "Не вздумай войти... снимай все отлоежки"
 
Evgeniy Zhdan:

Вроде не в 22-00, а в 23-00. Но это не точно.

Перевод:

Голосование по Брекситу в Палате общин является явным риском для любого человека, имеющего 100 фунтов стерлингов Великобритании и даже CFD на евро.

С учетом того, что голосование состоится завтра между 6:00 и 7:00 по AEDT (15.01.19 с 23:00 по 00:00 МСК), существует вероятность повышенной волатильности в валютных кроссах GBP, а также в CFD на Великобританию 100. ﻿

А мне брокер Rann прислал на почту, заботятся))

Только на инвестинг.ком написано в 22.00. Обычно тот не врет.

 
Yevhenii Levchenko:
Что-то они совсем не по-английски выходят...
Как-то долго. Скорее по-эстонски.
 
Vladislav Andruschenko:
надо срочно ставить всех роботов на режим "Не вздумай войти... снимай все отлоежки"

Хороший повод разгонникам открывать в разные стороны минимальными депозитами на всю катушку

 

А кто то может наоборот ждет, будет воротить бабло

сделка

123
Новый комментарий