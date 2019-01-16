Брексит
Сегодня в 22:00 по Москве голосование по выходу Великобритании из ЕС.
Судя по новостям, ожидаются: повышенная волатильность, отсутствие ликвидности, гэпы, неадекватные проскальзывания и исполнение по ценам, которых даже рядом нет в потоке котировок.
Любопытно, что произойдёт. (с некоторыми сигналами, например)
Да ничего, особого не произойдет - вариант Мэй, парламент отвергнет, это уже заложено в цене, 21-го она представит вариант "Б" который даже если будет принят, уже физически не успеют оформить к 29-му марта, => брекзит отсрочат. Собственно на этом фунт сейчас растет. Если Мэй не вынудят уйти в отставку, то он какое-то время еще будет расти.
Вроде не в 22-00, а в 23-00. Но это не точно.
Перевод:
Голосование по Брекситу в Палате общин является явным риском для любого человека, имеющего 100 фунтов стерлингов Великобритании и даже CFD на евро.
С учетом того, что голосование состоится завтра между 6:00 и 7:00 по AEDT (15.01.19 с 23:00 по 00:00 МСК), существует вероятность повышенной волатильности в валютных кроссах GBP, а также в CFD на Великобританию 100.
Что-то они совсем не по-английски выходят...
Вышел бы хороший заголовок какой-нибудь газетной статьи на эту тему))
А мне брокер Rann прислал на почту, заботятся))
Только на инвестинг.ком написано в 22.00. Обычно тот не врет.
Что-то они совсем не по-английски выходят...
надо срочно ставить всех роботов на режим "Не вздумай войти... снимай все отлоежки"
Хороший повод разгонникам открывать в разные стороны минимальными депозитами на всю катушку
